Come frena una F1 a Monza? I segreti del GP Italia con Brembo

UNGHERIA, QUATTORDICESIMA TAPPA Dopo Monza arriva Zandvoort, una pista totalmente diversa e intorno alla quale la marea rossa di tifosi Ferrari proverà a spingere sul podio Charles Leclerc e Carlos Sainz. Non sarà facile, occorrerà battere la Red Bull Racing, imbattuta in questa stagione con 11 affermazioni di Verstappen e 2 di Sergio Perez. Proveranno a dargli fastidio anche le Mercedes di Hamilton e Russell, freschi di rinnovo per altre due stagioni con la casa di Stoccarda, l'Aston Martin di Alonso, le McLaren di Norris e Piastri e le Alpine di Ocon e Gasly. Tutti loro si affideranno ai dati della Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia della Formula 1. Ecco tutti i segreti del circuito che ospiterà il GP d'Italia questa domenica, di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa di Monza. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI MONZA

La carta d'identità della pista

Ultimo appuntamento stagionale per la Formula 1 in Europa anche se dopo il GP Italia sono in programma ancora 8 round, equamente ripartiti tra l’Asia e le Americhe. Secondo i tecnici Brembo l’Autodromo Nazionale Monza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato il valore massimo. La necessità di raggiungere le maggiori velocità possibili nei lunghi rettilinei induce i team a ridurre al minimo il carico aerodinamico. Quando però raggiungono le tre Varianti i piloti si trovano ad affrontare staccate molto violente, per le quali è fondamentale un buon bilanciamento tra frenata anteriore e posteriore. ​

Categoria di frenata : Hard (4 su 5)

: Hard (4 su 5) Tempo speso in frenata : 11%

: 11% Lunghezza circuito 5.793 metri

5.793 metri Numero di giri : 53

: 53 Numero di frenate : 6

: 6 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 8.

Tutte le frenate

A Monza la prima volta di Brembo!

Monza è tradizionalmente un feudo Ferrari, come dimostrano le 19 vittorie delle Rosse, anche se dal 2007 la scuderia di Maranello si è imposta solo due volte, nel 2010 e nel 2019. Dodici di questi trionfi sono stati ottenuti con i freni Brembo, a partire da quello del 1975 ad opera di Clay Regazzoni. Lo svizzero guidava la 312T, la prima monoposto di Formula 1 dotata di almeno un componente frenante Brembo: da pochi mesi la Ferrari utilizzava i dischi in ghisa realizzati da Brembo. Al volante della vettura gemella c’era Niki Lauda che con il 3° posto in quel GP divenne aritmeticamente campione del mondo. Fu il primo di oltre 600 titoli iridati vinti da piloti di auto e moto con i freni Brembo.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: la Ferrari SF-23 di Charles Leclerc | Foto: Brembo

L’Autodromo Nazionale Monza è la pista del Mondiale in cui i piloti utilizzano i freni per meno tempo, neanche 9 secondi in un giro intero. Di tutte gli altri circuiti solo Barcellona e Montreal restano sotto quota 10 secondi mentre a Singapore si sfiorano i 23 secondi e mezzo. Un’altra peculiarità del GP Italia è il superamento in 4 diversi punti dei 310 km/h prima di rendersi necessario un uso intenso degli impianti frenanti, con applicazioni di carichi sul pedale dai 145 kg ad oltre 160 kg. Dalla partenza alla bandiera a scacchi a Monza ogni pilota esercita un carico complessivo sul pedale del freno di 45 tonnellate e mezza, superiore ai valori dei GP Belgio e GP Gran Bretagna.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: la partenza della Sprint Race | Foto: Brembo

La frenata più impegnativa*

Delle 6 frenate del GP Italia 4 sono considerate impegnative per i freni e 2 sono di media difficoltà. La frenata più impegnativa è la prima dopo la partenza: le monoposto vi arrivano a 334 km/h e scendono a 89 km/h in soli 122 metri. Per riuscirci i piloti frenano per 2,57 secondi esercitando un carico di 161 kg sul pedale del freno ed affrontando una decelerazione di 5,2 g.

*​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa del circuito

Poster Ferrari energia dissipata by Brembo

I consigli per i gamers

La Curva 1 di Monza è l’unica delle tre Varianti in cui bisogna sterzare inizialmente a destra e poi a sinistra. Non bisogna inoltre scordarsi che la velocità sul traguardo è talmente elevata che dal cartello dei 150 metri a quello dei 50 metri passa circa mezzo secondo. Dopo aver scalato in terza marcia si inizia a posizionare l’auto all’interno, arrivando a lambire il cordolo ma senza salirci mentre si passa in seconda marcia. Evitate di aprire subito il gas, ma attendete di superare il punto di corda della curva 2 per scaricare la potenza in uscita di curva.

Pubblicato da Simone Valtieri, 31/08/2023