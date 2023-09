Fantasy F1 MotorBox 2023: i video consigli del GP Italia

La Formula 1 torna in pista a Monza per l'ultima tappa europea del Mondiale. Su una pista velocissima, praticamente unica nel suo genere all'interno del calendario, la Ferrari affila le armi per provare a sfidare la Red Bull del fin qui pressoché imbattibile Max Verstappen. Ma, soprattutto in ottica gara, bisogna comunque tenere d'occhio anche Mercedes e McLaren, che si sono confermate molto consistenti, senza dimenticare l'Aston Martin di Alonso e le buone prestazioni che anche la Williams ha lasciato intravedere. E quindi: qual è il modo più conveniente per schierare le formazioni al Fantasy F1?

F1 GP Italia 2023, Monza: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) | Foto: Giovanni Nappi

IL FANTA F1 Come in ogni fine settimana iridato, ne abbiamo parlato in diretta su Instagram con gli amici di WikiFanta, sito specializzato che si occupa di qualsiasi tipo di fantasy game possiate immaginare. Abbiamo provato a darvi i consigli per battere la nostra redazione nella lega dedicata di MotorBox (per partecipare non vi resta che cliccare qui) guidandovi nella giungla di crediti, quotazioni, possibili ''chips'' (gli aiuti per ottenere più punti) da giocare, ma mettendovi in guardia dalle temutissime trappole in cui potreste cadere. Se vi siete persi la chiacchierata live, di seguito il video per recuperare le nostre considerazioni in vista del GP Italia 2023.

MOTORBOX E WIKIFANTA: LA DIRETTA INSTAGRAM CON I CONSIGLI PER IL FANTASY F1

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/09/2023