F1 GP Italia 2023, Diretta LIVE Prove Libere 1

LIVE MONZA F1 La Formula 1 torna a casa nostra, a Monza, per il GP d'Italia che chiude il tour europeo del Mondiale 2023. Sul Tempio della Velocità, la Ferrari prova a sorprendere i tifosi mettendo nel mirino un podio con cui far dimenticare la brutta prestazione di Zandvoort. Ma l'osservato speciale è soprattutto Max Verstappen, che dopo aver vinto nove gare di fila adesso spera di allungare ulteriormente la sua striscia record. Ci riuscirà o, anche per la legge dei grandi numeri, qualcuno sarà finalmente in grado di batterlo? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Italia 2023.

Prove libere 1 GP d'Italia 2023 in corso, segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

13.58 - Perez migliora e si porta al secondo posto, con 297 millesimi di ritardo dal compagno Verstappen a parità di gomme Hard. Migliora anche Sainz, che sale al quarto posto in 1:22.986.

13.54 - Alunni Bravi è di parola: Zhou e Bottas sono in pista per i primi giri della giornata: i due sono gli unici a non aver ancora un tempo cronometrato. Torna al lavoro anche Sainz, attualmente quinto a mezzo secondo da Verstappen.

13.50 - Alessandro Alunni Bravi, team representative dell'Alfa Romeo, intervistato da Sky: ''Abbiamo avuto un problema di software con entrambe le auto, ma tra un paio di minuti Bottas e Zhou saranno pronti per tornare in pista''.

13.47 - Leclerc si inserisce in seconda posizione, con tre decimi di ritardo (a parità di gomme Hard) da Verstappen.

13.45 - Adesso è Verstappen a mettersi al comando, sempre con gomme Hard. 1:22.657 per il dominatore di questo Mondiale, che evidentemente vuole subito mettere le cose in chiaro: quattro decimi di gap su Perez, oltre mezzo secondo su Sainz, terzo.

13.42 - A proposito di gomme: la Pirelli porta in pista in questo weekend gomme C3, C4 e C5, le più morbide della gamma P-Zero per la Formula 1. Ricordiamo anche che in questo fine settimana si testerà per la seconda volta l'allocazione alternativa delle gomme, con 3 set di Hard, 4 di Medium e 4 di Soft e con l'obbligo di usare tutte e tre le mescole nelle sessioni di qualifica.

13.40 - Sainz si mette al comando della sessione: 1:23.241 per lo spagnolo della Ferrari, che rifila 2 decimi a Piastri nonostante una mescola di due step più dura.

13.37 - Piccolo problema per Zhou Guanyu, che è rimasto fermo con l'antistallo in azione in pit-lane. La sua Alfa Romeo è stata riportato indietro ai box a spinta dai meccanici.

13.36 - Piastri fa subito meglio: 1:24.241 per il giovane pilota australiano, che però sta già lavorando con gomme Soft nuove.

13.33 - Al comando ci va un Lewis Hamilton fresco di rinnovo, che si prende la leadershio in 1:24.429 con gomme Hard nuove. In pista anche Sainz e Leclerc con la stessa mescola, con entrambi i piloti che hanno salutato la folla sugli spalti.

13.30 - Semaforo verde e si va! Via alle prove libere 1 del GP d'Italia 2023: buona Monza a tutti voi!

13.25 - Parliamo anche di condizioni meteo, perché in questo momento a Monza fa piuttosto caldo (ma i vecchi saggi vi diranno che non è tanto il caldo, ma l'umidità) con l'aria a 25 gradi e l'asfalto a 36. Nessuna chance di pioggia prevista in questa sessione.

13.20 - In questa sessione avremo peraltro un'interessante novità: al posto di Lance Stroll, in Aston Martin ci sarà il terzo pilota Felipe Drugovich, vincitore del campionato F2 2022.

13.15 - Buongiorno a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta dalla sala stampa dell'Autodromo Nazionale di Monza per raccontarvi le prime prove libere del GP Italia 2023. Pronti per seguirle insieme a noi? 15 minuti d'attesa, poi il via alla prima ora d'attività in pista.