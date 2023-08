Ferrari, Leclerc e il calendario lungo: "24 GP? Fossi al posto di Max ne vorrei 35!"

La Ferrari si presenta a Monza con una livrea speciale che tributa la 499P trionfatrice a Le Mans, e con la consapevolezza di dover invertire la rotta dopo la deludente prestazione di Zandvoort. Un weekend a 300 all’ora sul mitico Tempio della Velocità che, almeno dalle prime previsioni, sembra promettere bene per il Cavallino: il circuito ha caratteristiche per certi versi comparabili a Baku, Zeltweg e Spa, e cioè le piste in cui quest’anno la SF-23 non ha sfigurato. E anche se Max Verstappen resta comunque inarrivabile a meno di problemi tecnici o eventi imprevedibili, Charles Leclerc si è mostrato ottimista nell’incontro con la stampa italiana all’interno dell’hospitality del team di Maranello a cui ha partecipato anche la redazione di MotorBox.

F1 GP Italia 2023, Monza: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) nel paddock

PARLA CHARLES “I motivi per essere ottimisti? In questo weekend – ha spiegato il 25enne di Monte Carlo – sono legati alle caratteristiche della pista che è molto diversa da Budapest e Zandvoort. A Spa avevamo invece avuto riscontri positivi in termini di performance e spero che le prestazioni di questo weekend si avvicinino a quelle mostrate in Belgio. Certo, sarà diverso rispetto al 2019 (quando Leclerc aveva ottenuto la pole position in qualifica e difeso strenuamente la vittoria dagli attacchi di Hamilton, ndr) perché se non succede niente alle Red Bull sarà molto difficile tenerli dietro in gara, così come sarà molto difficile essere davanti a loro in qualifica. Però l’obiettivo è il podio, possiamo fare un weekend come quello di Spa. È comunque difficile fare previsioni perché anche gli altri team non sono sempre consistenti... Penso che la Mercedes sarà lì soprattutto in gara, e anche la McLaren che, a parte l’ultima corsa, ultimamente è andata molto forte”.

F1 GP Olanda 2023, Zandvoort: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

CAMPIONATO LUNGO Anche se a Monza, ultima gara in Europa, si respira inevitabilmente un’aria da ultimo giorno di scuola, il Mondiale F1 è ancora molto lungo. Con altri nove GP in calendario, è difficile trovare i temi di interesse in un contesto di totale dominio da parte di Verstappen: “Credo che dal punto di vista della logistica e dei meccanici, 24 gare siano il limite massimo. Ma se guardiamo alla competitività, io credo che al posto di Max mi sarebbe andato bene anche correre 35 GP! In ogni caso, la stagione lunga è un vantaggio anche per noi che siamo indietro e dobbiamo recuperare, perché se mancassero ancora solo cinque gare avremmo meno tempo per provare altre cose che saranno utili per migliorare in vista dell’anno prossimo. Il confronto interno con Sainz? La classifica la guardo sempre anche se è chiaro che quando lotti per il quinto posto conta meno rispetto a quando sei al vertice. Il compagno di squadra è comunque un punto di riferimento, e quindi è una cosa a cui guardo”.

F1 GP Italia 2023, Monza: la tuta speciale di Charles Leclerc e Carlos Sainz

SVILUPPI FERRARI A proposito di “cose da provare”, Leclerc ha però confermato che non sono in arrivo grossi pacchetti di aggiornamento alla SF-23: “I problemi sono stati capiti, ma adesso a Maranello si ragiona alle soluzioni. Non ci saranno però sviluppi grossi, solo piccole cose per trovare più consistenza e andare nella giusta direzione. Stiamo lavorando e sono sicuro che se verrà trovata qualche soluzione allora arriverà in macchina ancora prima. Mi fido al 100%, le intenzioni future di Vasseur sono chiare, sono in arrivo nuovi ingegneri, il che è positivo perché si hanno altri punti di vista e metodi di lavoro. Ci aiuterà, c’è fiducia”. Chiosa finale sul contratto, proprio nel giorno in cui i due sedili Mercedes diventano ufficialmente indisponibili fino al 2025 con il rinnovo biennale di Lewis Hamilton e George Russell: “Avevo un sogno ed era quello di guidare per la Ferrari, poi quello di vincere un titolo di campione del mondo con la Ferrari. Questo non è ancora successo ma è l’obiettivo, anche se non abbiamo ancora parlato di contratto”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/08/2023