Ferrari, Vigna rinvia i discorsi sui piloti: "La priorità è una macchina più competitiva"

I contratti di Charles Leclerc e di Carlos Sainz con la Ferrari scadono al termine della stagione 2024, ma del loro futuro si sta già parlando molto. Se per il monegasco le indiscrezioni riportano la possibilità di un rinnovo record con la scuderia di Maranello, per lo spagnolo avanzano gli indizi di contatti con l'Audi, marchio che entrerà in F1 a partire dal 2026 con l'avvento dei nuovi motori.

RINNOVI RINVIATI Nonostante i rumors, la Ferrari al momento sembra volersi concentrare di più sul lavoro in pista. Il team principal Fred Vasseur ha rinviato al termine di questo campionato ogni discorso inerente la coppia piloti in vista del 2025 e anche l'amministratore delegato della casa di Maranello, Benedetto Vigna, ha voluto ribadire che al momento le priorità sono altre. In un'intervista alla CNBC, Vigna ha parlato così di Leclerc e Sainz: ''In questo momento abbiamo Charles e Carlos e stanno facendo un lavoro fantastico. Sono amici ma sono anche in competizione tra loro. Per noi, la priorità principale è che la macchina sia più competitiva''.

VELOCE MA NON ABBASTANZA Il 2023 si è rivelato un anno davvero deludente per la Ferrari, rimasta finora a secco di vittorie e relegata in quarta posizione nel Mondiale Costruttori. Parlando delle prestazioni della SF-23, Vigna ha aggiunto: ''Attualmente abbiamo una vettura che per noi è la più veloce finora, ma non è la più veloce in pista. Quindi dobbiamo continuare a migliorare''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 31/08/2023