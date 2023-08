Ferrari, Vasseur dopo il difficile GP Olanda: "Spingiamo per assumere tante persone nuove"

Non è stato il GP d’Olanda che la Ferrari avrebbe sperato di correre. Anzi, nonostante il caos meteo che ha scompaginato i piani dei team di vertice e rimescolato le carte, la scuderia di Maranello non è andata oltre il quinto posto con Carlos Sainz, incassando anche un mesto ritiro con l’altra SF-23 di Charles Leclerc. Un risultato non soddisfacente se pensiamo al netto miglioramento mostrato dall’Aston Martin con Fernando Alonso e al fatto che persino Pierre Gasly con l’Alpine è riuscito a centrare il terzo gradino del podio sorpassando in pista proprio Sainz. Dall’altro lato, il weekend di Zandvoort permette al Cavallino di tornare a casa con più punti rispetto a Mercedes e McLaren, che sin dal venerdì erano sembrate ben più veloci.

F1 GP Olanda 2023, Zandvoort: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in difficoltà nelle retrovie

PARLA VASSEUR Temi affrontati dal team principal Frederic Vasseur, intervistato a fine gara da Sky: “Nel complesso è stato un weekend caotico per tutti, con condizioni molto difficili in gara. Leclerc ha avuto un contatto al primo giro con Piastri e ha danneggiato l’ala, che poi è finita sul fondo creando un ulteriore danno. Abbiamo cambiato l’alettone al pit-stop ma ovviamente non abbiamo avuto la possibilità di intervenire sul fondo, motivo per cui aspettavamo una bandiera rossa per sistemare tutto. Non è arrivata e quindi è stato meglio ritirarsi. Sainz invece ha fatto un’ottima prima parte di gara, mentre sul finale non avevamo più gomme intermedie nuove e il set montato era molto usurato dalle qualifiche, per cui Carlos è stato ottimo nel difendersi da Hamilton e Norris. In queste condizioni puoi sempre sperare di fare meglio, ma è anche possibile fare meno punti per cui credo che sia stato fatto un buon lavoro”.

F1 GP Olanda 2023, Zandvoort: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

FERRARI VERSO MONZA Il manager francese ha poi anche parlato del pit-stop lento di Leclerc nei primi minuti: “Quella di rientrare è stata una decisione tardiva e abbiamo perso dieci secondi perché non eravamo pronti. Ma credo che anche così Charles abbia guadagnato, quindi è stata la scelta giusta. A Monza speriamo in un risultato diverso, il layout è molto differente e comunque le macchine sono così vicine tra loro che si può fare secondo o terzo o decimo. Non dipende solo dal potenziale, ma dal riuscire a mettere tutto insieme. La SF-23? Non è questione di eredità (il progetto è stato deliberato dalla precedente gestione Binotto, ndr) o meno, noi dobbiamo fare il miglior lavoro possibile con quello che abbiamo a disposizione, in fabbrica e in pista. Non è tutto perfetto, stiamo spingendo per assumere tante persone nuove, ma sappiamo anche che dobbiamo ristrutturare un po’ tutto il sistema. Lavoriamo fino alla fine per fare le cose nel modo migliore, speriamo che Monza rappresenti un passo in avanti”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/08/2023