Ferrari, Vasseur: "Oggi è andata così, per domani abbiamo un buon passo"

Un Frederic Vasseur piuttosto rassegnato quello comparso davanti ai microfoni di Sky per la consueta chiacchierata post-qualifiche. ''È andata com'è andata'', la frase più volte ripetuta dal tecnico francese per commentare il 6° posto di Carlos Sainz e il 9° posto dell'incidentato Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda, andate in scena oggi con una pista in rapida evoluzione dal bagnato all'asciutto. ''Il distacco tra Carlos e Max è sicuramente troppo - ha proseguito Vasseur - ma non è il punto oggi, è stato tutto molto complicato. Charles è andato a sbattere nel corso del suo primo tentativo che tra l'altro era buono, ma ha messo la ruota su una zona che non era ancora del tutto asciutta. È andata com'è andata. Ora concentriamoci su domani, il passo gara mostrato ieri nelle prove libere è stato buono, con pochissimo degrado, ripartiamo da questo''.

Guardando ai rivali, Vasseur ammette un certo grado di sorpresa nel vedere un rimescolamento della griglia alle spalle della Red Bull Racing a ogni gara. ''Rispetto a un paio di anni fa c'è una certa convergenza delle prestazioni e penso che i primi otto team, anche considerando Max di una categoria a parte, siano molto vicini. Dipende da vari motivi, una gestione migliore e un assetto azzeccato può portarti oltre e al di sotto delle prestazioni della vettura, oggi c'è una mischia di 15 macchine. Anche Lewis sembrava in lotta per la pole position ed è arrivato 13°, mentre Albon ha fatto bene per tutto il weekend ma altre volte è stato eliminato in Q1''. Vasseur difende poi l'operato dei suoi piloti, anche di Leclerc: ''Ha spinto forse un po' troppo ma è quello che deve fare, anche se la pista non era ancora del tutto asciutto può sempre uscire una bandiera gialla e bisogna essere davanti da subito, non è stato un errore provarci da parte sua''.

Guardando già a Monza, il dato conforntante è la ottima velocità di punta della Ferrari, anche su una pista come Zandvoort. ''Gli ultimi cinque o sei weekend sono stati pieni di alti e bassi, la McLaren è andata bene poi male poi di nuovo bene, e non solo loro. Non importa il risultato di questo weekend per noi in ottica Monza, bisogna sempre fare del nostro meglio, ma anche andasse male qui non sarebbe certo un segnale negativo in vista della prossima settimana, Zandvoort e Monza sono due poste radicalmente opposte. La velocità? Domenica avremo un vantaggio in rettilineo, sicuramente sarà una cosa che giocherà a nostro favore domani''.

