Per Ricciardo "frattura più complicata del previsto": difficile il recupero entro settembre

Quello che sembrava un normalissimo incidente a bassa velocità da prove libere, ha invece causato conseguenze piuttosto pesanti per Daniel Ricciardo. Lo sfortunato talento italo-australiano, che era rientrato nel paddock da pilota titolare solo due GP fa a Budapest, ha infatti riportato una frattura alla mano sinistra nel botto di venerdì a Zandvoort. Un infortunio che, in seguito all’operazione effettuata dal dottor Xavier Mir a Barcellona (lo stesso che ha recentemente seguito la riabilitazione di Marc Marquez), si è però rivelato più complicato del previsto con evidenti ricadute anche sui tempi di recupero.

RICCIARDO SALTA MONZA Inevitabile, dunque, come il 33enne dell’AlphaTauri sia costretto a saltare il GP d’Italia a Monza del prossimo weekend, mancando l’appuntamento con la pista dove nel 2021 ha ottenuto il suo ultimo trionfo in F1 (all’epoca al volante della McLaren). Difficile, però, immaginare anche un recupero per Singapore e per Suzuka, che si terranno in back-to-back negli ultimi due weekend di settembre, dopo la domenica di pausa che seguirà l’appuntamento di Monza. “Ciao a tutti. Sono stato operato – ha scritto Ricciardo su Instagram, scherzando sulla placca inserita per facilitare il risanamento della frattura – e ho ricevuto il mio primo pezzo di metallo, una figata. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno cercato per tenermi alto il morale. Questa non è una caduta, è solo parte del ritorno”.

F1 GP Olanda 2023, Zandvoort: l'incidente di Daniel Ricciardo (Scuderia AlphaTauri) e Oscar Piastri (McLaren F1 Team)

LAWSON CONFERMATO? “L’operazione è andata bene – ha spiegato l’amministratore delegato di AlphaTauri, Peter Bayer, ai microfoni di Sky Germania – anche se la frattura è più complicata di quanto pensassimo inizialmente. Ho parlato con il manager di Ricciardo e mi ha detto che resterà a Barcellona per qualche giorno in osservazione”. A confermare le notizie non proprio positive riguardo i tempi di recupero ci ha poi pensato anche Helmut Marko, il deus ex machina del vivaio piloti Red Bull: “Sfortunatamente, è stata una rottura scomposta. Avremo presto una conferma dai medici, ma la situazione non sembra buona per le prossime due gare”. A sostituire Daniel in pista dovrebbe esserci ancora Liam Lawson, 13esimo a Zandvoort in uno dei GP più difficili per un debuttante. Difficile invece che possa essere richiamato Nyck De Vries: l’olandese, che era titolare a inizio stagione, è stato licenziato dopo il GP di Silverstone e, da allora, i rapporti con i vertici Red Bull sono ai minimi termini.

F1 GP Olanda 2023, Zandvoort: Liam Lawson (Scuderia AlphaTauri) prima della partenza della gara

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/08/2023