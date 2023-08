F1 GP Olanda 2023, Diretta LIVE Gara

LIVE ZANDVOORT F1 Esaurita la pausa estiva, la Formula 1 torna in pista tra le dune di sabbia e i saliscendi mozzafiato di Zandvoort per il tredicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Davanti alla marea di tifosi oranje pronti a incitarlo per tutto il weekend, il grande favorito per la vittoria Max Verstappen spera di estendere il filotto di successi Red Bull ormai senza precedenti. E, come al solito, tutti gli altri suoi rivali, dalla Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz alla Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, passando per McLaren e Aston Martin, cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote del campione del mondo. Ci riusciranno? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del GP Olanda 2023.

GP d'Olanda 2023 live dalle 14.45 di domenica 27 agosto. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.