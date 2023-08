F1 GP Olanda 2023, PL1: Verstappen davanti ad Alonso e Hamilton, Ferrari nascoste

Non ha perso troppo tempo Max Verstappen per far felici i tanti tifosi oranje che sono accorsi a Zandvoort per incitarlo: già nella prima sessione di prove libere il campione olandese ha subito fatto la differenza, prendendosi la miglior prestazione assoluta in 1:11.852. Alle spalle del fenomeno di casa Red Bull, che in questo weekend va a caccia del record di vittorie consecutive (9, sarebbe un pari merito con Sebastian Vettel), troviamo i due vecchi leoni Fernando Alonso e Lewis Hamilton, con Sergio Perez in quarta piazza davanti alla sorprendente Williams di Alex Albon e alla McLaren di Lando Norris.

FERRARI NASCOSTE Bisogna invece un po' scorrere la classifica per trovare la prima delle due Ferrari: Charles Leclerc è infatti solo 16esimo, con 1.6 secondi di margine da Verstappen. Ancora peggio è andata a Robert Shwartzman, il giovane debuttante che in questa sessione ha sostituito il titolare Carlos Sainz (che tornerà regolarmente in macchina nelle PL2): il russo-israeliano è infatti 19esimo, con quasi tre secondi di gap dalla vetta. Un ritardo che però ha anche una spiegazione: il Cavallino ha lavorato in ottica gara ed è stato l'unico team, insieme all'Alfa Romeo, a non utilizzare le gomme Soft in questa prima sessione di prove. Per questo motivo, i tifosi di Maranello possono aspettare senza troppa ansia le indicazioni ben più interessanti che emergeranno dalle prove del pomeriggio.

HULKENBERG SBAGLIA Da segnalare anche che la sessione è stata interrotta con una bandiera rossa quando mancavano circa 20 minuti alla fine, a causa dell'incidente che ha coinvolto Nico Hulkenberg: il pilota della Haas ha perso il controllo della sua macchina affrontando l'ultima curva e si è quindi appoggiato contro le barriere dopo un testacoda sulla ghiaia. La F1 torna in pista alle 16.00 (cronaca live testuale su MotorBox a partire dalle 15.45) per la seconda sessione di prove libere del weekend del GP Olanda 2023. Nell'attesa, qui trovate tutti i risultati e i giri percorsi nelle PL1 a Zandvoort.

Prove libere 1 GP d'Olanda 2023 terminate. Rivivi la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

13.35 - Per il momento, ma solo per il momento, è tutto. Cari amici di MotorBox, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle 15.45 per la cronaca live testuale delle prove libere 2 che saranno di sicuro ben più indicative dei rapporti di forza in pista (alle spalle della solita certezza di Max Verstappen, s'intende). Passate un buon inizio di pomeriggio anche senza di noi, ciao!

13.33 - La classifica finale delle PL1:

13.31 - E proprio allo scadere Max Verstappen arriva lungo alla chicane di curva-11 e 12 tagliando a bassa velocità sulla ghiaia...

Verstappen heads the timesheets in first practice, and celebrates with... a little trip through the gravel 👀#DutchGP #F1 pic.twitter.com/TDmY0PqBIm — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

13.30 - Bandiera a scacchi: finisce qui la prima sessione di prove libere del weekend in Olanda.

13.28 - Due minuti alla fine e intanto Shwartzman si prende la penultima posizione in 1:14.803: il russo d'origini israeliane, che paga 1.3 di gap dal compagno Leclerc, si è anche un po' lamentato del comportamento del posteriore della sua Ferrari, che ''va un po' ovunque''.

13.25 - Tanto per restare in termini di gomme: solo le Ferrari e le Alfa Romeo non hanno fin qui mai usato le Soft per la classica simulazione qualifica di fine sessione. Diverso è il caso di Stroll, che ha già finito la sua sessione a causa di un problema al motore: il canadese dell'Aston Martin è ultimo e senza un tempo cronometrato.

13.23 - Intanto Verstappen si va a prendere la nuova miglior prestazione in 1:11:852. L'olandese ha due decimi di vantaggio su Alonso e tre su Hamilton, entrambi al lavoro con gomme Soft nuove.

13.21 - Gomme Medium nuove per Shwartzman, mentre Leclerc torna al lavoro con le Pirelli gialle già usate nel run precedente: il monegasco lavorerà già in ottica gara.

Back on track with 10 minutes left on the clock in FP1 ⏱️ #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/WXur5ushf6 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) August 25, 2023

13.19 - Semaforo verde e si riparte, con Max Verstappen che per primo torna in pista con gomme Soft nuove. Ci sarà un nuovo miglior tempo assoluto?

13.15 - Hulkenberg è uscito senza problemi dalla sua Haas VF-23, mentre i marshal lavorano per rimettere in sicurezza la pista in attesa della ripartenza.

13.12 - Bandiera rossa: Nico Hulkenberg si è appoggiato contro le barriere dopo aver perso il controllo della sua Haas in curva-13, quella che immette sul rettilineo dei box.

RED FLAG



Nico Hulkenberg spins off at the penultimate corner and makes very gentle contact with the wall



He hops out of the car and won't take any further part in the session#DutchGP #F1 pic.twitter.com/OTut5rQDly — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

13.10 - Quarta e quinta posizione per le due Alpine di Ocon e Gasly, seguiti da Ricciardo. Leclerc si è invece inserito in decima posizione con la sua SF-23, ma con gomme Medium.

13.05 - La classifica dopo 35 minuti di prove libere 1 del GP Olanda 2023:

13.02 - Verstappen sta invece già lavorando in ottica gara: con gomme dure, il pilota olandese sta girando sul piede dell'1:16.

13.01 - Perez fa decisamente meglio di Sargeant: 1:12.439 per il messicano, adesso seguito al secondo posto da Albon, che paga soli 8 millesimi di ritardo. Tornano intanto in pista le due Ferrari: gomme Medium nuove per Leclerc, Hard usate per Shwartzman.

12.59 - Aspettiamo a breve altri miglioramenti perché ci sono anche Perez, Gasly e Albon in pista con le Soft nuove per una prima simulazione qualifica.

12.58 - La Williams si toglie una bella soddisfazione con Logan Sargeant, che prende la miglior prestazione ma già con gomme Soft nuove: 1:12.814 per il pilota nato e cresciuto in Florida.

Sarge in charge!@LoganSargeant pumps in the fastest time so far as we hit half-way through first practice 💪#DutchGP #F1 pic.twitter.com/s4qhuHUuwW — Formula 1 (@F1) August 25, 2023

12.56 - Problemi per Lance Stroll, costretto a rientrare ai box lentamente dopo essere stato avvisato dal muretto di avere un inconveniente tecnico.

Puntos, podios... No sabemos en qué posición terminará Fernando Alonso en Zandvoort, pero sí sabemos que Aston Martin trae evoluciones.



🚨 Libres 1 del #DutchGP en vivo:

👉 https://t.co/i29Hc375Gy pic.twitter.com/WdHYOAyVHG — Car and Driver - F1 (@CardriverF1) August 25, 2023

12.53 - Si rianima la pista con Max Verstappen e Lewis Hamilton che tornano in pista ancora con lo stesso treno di gomme dure usate in precedenza. Restano invece ai box i due ferraristi nell'attesa che i meccanici completino il cambio di setup che servirà per avere dei dati da comparare in vista del prosieguo del weekend.

12.50 - Buona prestazione di Bottas, che porta l'Alfa Romeo in terza posizione: 1:13.875 con gomme medie per il finlandese, che ieri si è presentato in ritardo agli incontri media e per questo motivo ha causato una reprimenda per il team.

12.47 - Situazione di relativa calma adesso in pista, con i soli Perez, Gasly, Bottas, Ocon, Ricciardo, Magnussen e Norris fuori dai box. Proprio Checo si è appena preso il terzo posto, con 759 millesimi di gap a parità di gomme dure dal compagno di squadra Verstappen.

12.42 - Verstappen migliora ancora, portandosi sull'1:13.191. Gomme Hard anche per Leclerc e Shwartzman, che però hanno girato su tempi piuttosto alti in questo primo run: il giovane russo della Ferrari è adesso ai box per un cambio di ala e di assetto.

12.39 - Gomme Hard per Verstappen, che si migliora nettamente togliendo la miglior prestazione provvisoria a Hamilton, che per un attimo aveva provato a mettersi davanti a tutti. 1:13.275 per il campione del mondo in carica, che rifila sei decimi al grande rivale a parità di mescole.

12.37 - Subito al comando il re di Zandvoort, e cioè colui che, da quando la F1 è tornata a correre in Olanda, ha sempre vinto: Max Verstappen, trionfatore nel 2021, nel 2022 e principale candidato per ripetersi anche quest'anno, è già leader in 1:14.360.

12.33 - Prima di tuffarci nella cronaca live della sessione, uno sguardo al meteo che in questo weekend minaccia di essere particolarmente ballerino: per il momento in pista non piove e c'è anzi un pallido sole. 21 gradi l'aria, 31 l'asfalto, con la Fia che parla di un 30% di rischio acqua nel corso della prossima ora.

12.30 - Semaforo verde e si va! Via alle PL1 del GP Olanda 2023, e bentornata Formula 1!

12.25 - A proposito di cose da ricordare: in questa sessione, abbiamo in pista Robert Shwartzman con la Ferrari. Il Cavallino dunque ottempera alla regola che impone a tutte le squadre di cedere il sedile a un rookie in almeno due sessioni di prove libere. Tutti gli altri team, invece, scendono in pista con la line-up tradizionale, mentre lo spagnolo della rossa sarà regolarmente al volante già nella sessione di oggi pomeriggio.

12.20 - Ricordiamo che in questo fine settimana la Pirelli tornerà a fornire pneumatici piuttosto duri, con la C1 Hard, la C2 Medium e la C3 Soft: una scelta necessaria visto che le curve paraboliche mettono a seria prova la struttura delle gomme.

Almost time to get back on track!



These are the P Zero compounds available for the twists and turns of the #DutchGP 🇳🇱 #Fit4F1 pic.twitter.com/20Gc3KTRtk — Pirelli Motorsport (@pirellisport) August 25, 2023

12.15 - Buongiorno a tutti voi e bentrovati, cari lettori di MotorBox e appassionati di Formula 1. Già tornati dalle ferie o ancora in spiaggia a sorseggiare un mojito sotto l'ombrellone? Comunque sia, ovunque vi troviate, noi siamo già pronti per raccontarvi tutto il weekend di Zandvoort. E quindi: giusto 15 minuti d'attesa, poi le auto saranno in pista per la prima volta dopo la pausa estiva.