Vasseur svela il piano degli sviluppi Ferrari: "2 decimi a settembre, 2 a ottobre, 4 nel 2024"

In un'intervista alla rivista Autosprint questa settimana in edicola, il team principal della rossa svela l'obiettivo degli sviluppi al progetto: la road map per una Ferrari F1 più veloce di otto decimi entro il 2024

La Ferrari vista nello scorso GP Belgio a Spa-Francorchamps ha sorpreso un po’ tutti: su una pista teoricamente sfavorevole, la SF-23 si è ben comportata sia nelle sessioni disputate con la pioggia sia in gara sull’asciutto. Charles Leclerc, che è partito dalla pole position per effetto della penalizzazione inflitta al rivale Verstappen per aver sostituito il cambio, ha subito perso la leadership per mano di Sergio Perez, ma poi ha mostrato di poter gestire il tanto temuto degrado delle gomme difendendo senza troppe ansie il terzo gradino del podio dalla Mercedes di Lewis Hamilton.

F1 GP Belgio 2023, Spa: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) all'inseguimento di Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

IL PIANO DI VASSEUR Così il terzo posto alla vigilia delle ferie estive, pur non essendo un risultato da festeggiare con grande enfasi ha dato di sicuro un po’ di morale alle persone al lavoro a Maranello per migliorare la macchina. Proprio su questo tema è intervenuto Frederic Vasseur. Il team principal del Cavallino ha infatti concesso un’intervista al collega Alessandro Gargantini di Autosprint, ragionando sui miglioramenti al progetto previsti nei prossimi mesi: “Abbiamo un piano di sviluppi che ci dice che la nostra macchina sarà due decimi più veloce a settembre, altri due a ottobre, altri quattro nel 2024. Noi abbiamo il nostro piano di lavoro e non possiamo perder tempo sincronizzarci con quello degli altri, che tra l’altro non conosciamo”.

F1 2023, GP Belgio: Fred Vasseur con Chris Horner

OTTO DECIMI MEGLIO A conti fatti, dunque, si parla di un miglioramento di almeno otto decimi rispetto alla Ferrari SF-23 vista in Bahrain, sebbene Vasseur non abbia specificato quale sia stato il guadagno prestazionale già ottenuto – un paio di decimi? – dopo l’esordio del primo pacchetto di aggiornamenti in Spagna. Restando dunque intorno al secondo di margine, abbiamo più o meno un miglioramento in linea con quello trovato dalla Red Bull di Verstappen in qualifica tra il GP Bahrain del 2022 (1:30.681) e quello di quest’anno (1:29:708) nonostante l’innalzamento del fondo voluto dalla Federazione per contrastare il fenomeno del porpoising in rettilineo. La Ferrari, con Leclerc, aveva invece guadagnato poco più di cinque decimi rispetto alla Q3 della stagione scorsa (1:30.000 contro la pole 2022 in 1:30.558). Non è detto che sia sufficiente per rimettersi in lotta con la Red Bull, ma di sicuro sarebbe un buon inizio per tornare in carreggiata…

Pubblicato da Salvo Sardina, 11/08/2023