Vasseur e lo scarso feeling di Leclerc con la pioggia: "Problema risolto a Silverstone"

Charles Leclerc ha risolto definitivamente i suoi problemi di scarsa fiducia nella guida sul bagnato. A rivelarlo è Frederic Vasseur, il team principal della Ferrari, che ha spiegato come la possibilità di guidare su pista umida con gomme slick nelle prove libere del GP di Gran Bretagna a Silverstone ha dato al monegasco la chance per ritrovare la confidenza necessaria in condizioni difficili.

F1 GP Spagna 2023, Barcellona: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) dopo l'eliminazione in Q1 | Foto: Twitter @F1

PARLA VASSEUR “Charles – ha spiegato il numero uno del muretto del Cavallino, citato da RaceFans – ha avuto due gare difficili di fila. Ci sono state le qualifiche a Barcellona, poi Spielberg e Canada in condizioni miste. Per questo motivo ha voluto percorrere qualche giro con le slick a Silverstone sul bagnato (foto copertina, ndr), in modo da trovare un buon feeling ma senza la pressione di dover fare dei tempi. E credo che abbia svolto perfettamente questo lavoro”.

F1 2023, GP Belgio: Charles Leclerc (Ferrari)

TEST SUPERATO Vasseur ha quindi spiegato di non essersi mai davvero agitato per lo scarso feeling di guida di Leclerc in condizioni di pista bagnata: “No, non ero per niente preoccupato perché lo conosco da anni e so che è sempre stato in grado di andare forte in quel tipo di situazioni. Ha solo avuto una brutta sessione a Barcellona (dove è stato eliminato in Q1, ndr) ma in condizioni più che complicate ed è rimasto sorpreso. Ma ormai la questione è alle spalle, perché ha già ampiamente dimostrato di poter essere nelle prime posizioni del gruppo anche con la pista bagnata”.

08/08/2023