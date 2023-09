F1 GP Italia 2023, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE MONZA F1 La Formula 1 torna a casa nostra, a Monza, per il GP d'Italia che chiude il tour europeo del Mondiale 2023. Sul Tempio della Velocità, la Ferrari prova a sorprendere i tifosi mettendo nel mirino un podio con cui far dimenticare la brutta prestazione di Zandvoort. Ma l'osservato speciale è soprattutto Max Verstappen, che dopo aver vinto nove gare di fila adesso spera di allungare ulteriormente la sua striscia record. Ci riuscirà o, anche per la legge dei grandi numeri, qualcuno sarà finalmente in grado di batterlo? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio d'Italia 2023.

Prove libere 3 GP d'Italia 2023 live dalle 12.15 di sabato 2 settembre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.