Ferrari, Vasseur non nasconde la preoccupazione per la lotta Leclerc-Sainz: "Ho tremato"

Non sarà arrivata la vittoria, ma quella vista a Monza è stata la miglior Ferrari dell’anno. Pole al sabato, podio alla domenica e, dopo un difficile inizio di stagione, un rinnovato entusiasmo da parte dei Tifosi. Intervistato da Sky, Fred Vasseur traccia un quadro positivo del weekend italiano: “Nel complesso è stata una gara molto divertente. Dobbiamo prendere tutto quanto di buono abbiamo visto a Monza. Per noi è stato un weekend positivo fin dalle PL1. Siamo stati forti in qualifica e anche in gara siamo stati in grado di lottare con le due Red Bull”.

DIFFICILE FARE MEGLIO Considerando che la RB19 deve subire ancora la sua prima sconfitta, concludere un GP al terzo e quarto posto può essere considerato come un successo. A maggior ragione, quando il passo gara espresso da Ferrari non è stato troppo dissimile da quello mostrato da Verstappen e Perez: “Oggi fare di più, contro questa Red Bull – confessa Vasseur – sarebbe stato difficile. Forse avremmo potuto salvare almeno il secondo posto dagli attacchi di Perez ma il loro passo era un pochino migliore del nostro, ma la differenza era più piccola del solito e questo è un buon segnale per noi”. Ferrari, peraltro, si è misurata con Red Bull a parità di strategia. Quanto indicato dai forecast Pirelli in mattinata ha trovato esatta corrispondenza nel corso della gara: “Penso che la strategia fosse molto chiara. Le soft non erano gomme da gara e, visto il lungo rettilineo, pensare alle due soste o a qualcosa di alternativo era molto difficile”.

F1 GP Italia 2023, Monza: Carlos Sainz (Ferrari) davanti a Max Verstappen (Red Bull) e Charles Leclerc nei primi giri di gara

LOTTA INTERNA In definitiva, un fine settimana più che positivo, nato bene fin dalle prime prove libere e proseguito ancora meglio. Il podio di Sainz è il coronamento di una Monza decisamente intensa nella quale i piloti Ferrari non solo hanno dovuto confrontarsi con Verstappen e Perez, ma anche tra di loro: “Nel finale abbiamo assistito ad una bella lotta tra i nostri due piloti a cui abbiamo chiesto di non rischiare. A quel punto era una loro responsabilità (evitare un incidente, ndr). Sul finale, ho un po’ tremato ma ho molto apprezzato il modo in cui hanno lottato e spero che anche loro si siano divertiti”.

PROSSIMI GP Tra due settimane la F1 si trasferirà a Singapore, un tracciato diametralmente opposto rispetto a Monza: “A Singapore potremmo assistere a tutta un’altra storia. È dall’inizio della stagione che (dietro a Red Bull, ndr) l’ordine in pista cambia di gara in gara e tra due settimane si ripartirà nuovamente da zero. Ma dobbiamo portare a casa tutto quanto di positivo visto qui. In piste come Monza siamo in condizioni migliori e, forse, anche la presenza dei nostri tifosi ci ha dato qualcosa in più. Però abbiamo compreso meglio la situazione dopo Zandvoort e speriamo di fare un passo in avanti anche su quel tipo di pista”.

Pubblicato da Alberto Saiu, 03/09/2023