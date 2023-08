Aci, Sticchi Damiani presenta il GP Italia 2023 guardando al futuro dell'Autodromo di Monza

L’Autodromo Nazionale di Monza si appresta a ospitare il 14° round del Mondiale 2023 di Formula 1, l’evento più importante dell’anno per la pista brianzola che chiude in bellezza i festeggiamenti – iniziati proprio nell’edizione del GP di 12 mesi fa alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – per il centenario del circuito. Un weekend a oltre 300 all’ora, presentato come da consuetudine dal numero uno dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani, alla presenza del governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, del sindaco di Monza Paolo Pilotto e dai vertici dell’autodromo, Giuseppe Redaelli, e di AC Milano, Geronimo La Russa.

F1 GP Italia 2023, Monza: la conferenza stampa di presentazione dell'evento

PRESTO IL VIA AI LAVORI Se è vero che Monza aspetta con ansia il GP di F1, è anche innegabile come il grande tema sia quello dell’avanzamento dei lavori di ammodernamento della pista, chiesti da Fia e Formula 1 che già nella passata stagione avevano messo nel mirino la sicurezza dei sottopassaggi che permettono ai tifosi (ma in alcuni casi anche alle automobili degli addetti ai lavori) di attraversare la pista. Lavori che hanno incontrato alcuni ritardi ma che dovrebbero partire in autunno e completarsi entro la primavera del 2024, in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle gare.

PARLA STICCHI DAMIANI “Siamo finalmente – ha spiegato il presidente Aci – in una fase avanzata dei lavori per la sicurezza che riguardano i sottopassi e la ripavimentazione della pista. Ho assunto un impegno per cui per il 2024 sarebbe stato tutto pronto e sono convinto che i tempi siano giusti. C’è una commissione che sta esaminando le proposte di 14 imprese che hanno chiesto di essere invitate alla gara e penso che entro il mese di settembre manderemo la lettera di invito. Questo significa che entro metà ottobre avremo le offerte immaginando di avere l’impresa aggiudicataria e iniziare i lavori per novembre”.

F1 GP Italia 2023, Monza: la conferenza stampa di presentazione dell'evento

VEDI ANCHE

NUOVE TRIBUNE Da non dimenticare, poi, la necessità del posizionamento di un nuovo asfalto, di nuovi cordoli più al passo con i tempi e di ammodernare le tribune, altri lavori che stanno particolarmente a cuore a Sticchi Damiani: “Le nuove tribune avranno caratteristiche diverse alle attuali, saranno più grandi e comunque smontabili se necessario. Ci sarà uno skybox e una hospitality al di sotto con lo scopo di aumentare il confort di tutti coloro che hanno acquistato il biglietto e godere della migliore vista sul circuito. Alcune delle tribune attuali sono datate, esteticamente non sono il massimo ma parliamo di strutture di 25 o 30 anni fa”.

RINNOVO CON LA F1 E poi c’è la questione del contratto con la F1, che nel 2020 è stato rinnovato fino al 2025. Se presto si riapriranno (ma solo dopo aver completato i lavori richiesti da Stefano Domenicali) le discussioni per il rinnovo, c’è intanto un’altra questione da risolvere: “Nel 2029 scadrà la concessione per la gestione dell’autodromo da parte del consorzio”, ha concluso Sticchi Damiani, “e quindi ci sarà intanto da rinnovare la concessione” prima di sedersi al tavolo con Fia e Formula 1.

F1 GP Italia 2023, Monza: Giuseppe Redaelli (SIAS) durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento

BIGLIETTI E TOKEN Sulle questioni più puramente organizzative, dopo le critiche ricevute da molti tifosi in seguito all’edizione del GP d’Italia della passata stagione, è invece intervenuto il presidente di Sias Giuseppe Redaelli che non ha mancato di manifestare soddisfazione per la vendita dei biglietti: “Siamo quasi al 95% di posti occupati, quindi ci sono ancora circa il 5% di tagliandi ancora disponibili. Fare il tutto esaurito sarebbe bello, ma non siamo molto distanti da quest’obiettivo”. Cifre che sembrano però riferirsi solo alla gara, visto che sul sito del rivenditore ufficiale Ticketone – qui tutte le info per chi si reca a Monza questo weekend – risultano comunque ancora da piazzare diversi biglietti per il venerdì e il sabato, con disponibilità un po’ più limitata appunto solo per la domenica. Infine, una chiosa sul criticatissimo sistema dei token che aveva fatto infuriare gli spettatori nel 2022 contribuendo a creare code nei chioschetti a causa di alcuni malfunzionamenti del sistema elettronico: “I sistemi di pagamento saranno i contanti e le carte di credito, ma chi avrà dei token dell’anno scorso potrà comunque usarli come moneta virtuale. Non sarà però la forma di pagamento principale”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/08/2023