F1 GP Italia Monza 2023: biglietti, parcheggi, trasporti, le info per chi va in autodromo

La Formula 1 torna in pista a Monza nel weekend del prossimo 1, 2 e 3 settembre per il Gran Premio d'Italia quattordicesima tappa del Mondiale F1 2023. Un appuntamento tradizionale del calendario della massima serie automobilistica, che ormai da alcuni anni è anche l'ultimo in Europa prima della fase conclusiva del campionato tra Asia e America. Un appuntamento da cerchiare in rosso soprattutto per i tanti tifosi della Ferrari che, seppur in una stagione avida di soddisfazioni, vogliono far sentire il proprio affetto a Charles Leclerc, Carlos Sainz e, in generale, a tutta la scuderia di Maranello nell'unico GP di casa dell'anno (vista la cancellazione della tappa di Imola a causa dell'alluvione). A proposito: se anche voi siete tra gli appassionati che si recheranno in pista, o volete aggiungervi all'ultimo minuto, ecco tutte le info utili per assistere al GP Italia 2023 all'Autodromo Nazionale di Monza.

F1 GP Italia 2022, Monza: atmosfera del circuito

F1 GP ITALIA 2023: BIGLIETTI DISPONIBILI

La Formula 1 non ha (ancora) registrato il tutto esaurito per il fine settimana di Monza. Sono dunque ancora presenti alcuni tagliandi di tribuna e accesso circolare prato, validi sia per le singole giornate che in formato abbonamento per il pacchetto dei tre giorni del weekend. Qui il dettaglio dei prezzi per ogni singolo biglietto, che può essere acquistato direttamente dal rivenditore ufficiale Ticketone.

F1 GP Italia 2023, Monza: la mappa della pista con tutte le tribune disponibili

F1 GP ITALIA 2023: I PREZZI DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI

Per la giornata del venerdì i prezzi vanno da un minimo di 40 euro a persona (ingresso prato) a un massimo di 120 (tribuna centrale coperta), mentre il sabato sarà necessario sborsare dai 60 euro del prato ai 300 della tribuna centrale per assistere alle qualifiche. Per la sola giornata di domenica si va invece da un minimo di 90 euro per il biglietto circolare prato agli 800 euro della tribuna centrale. Sono ovviamente disponibili anche numerose vie di mezzo, con le gradonate numerate (100 euro) e diversi livelli di tribune via via più confortevoli (a 275, 350, 440 o 575 euro per la domenica). Particolarmente vantaggiosi, soprattutto per coloro che vogliono passare più di due giornate in pista, sono poi gli abbonamenti che vanno dal venerdì alla domenica: si va dai 111 euro dell'abbonamento prato ai 1098 euro a persona per la tribuna 1, ma ci sono altre opportunità a 816, 600, 501, 351 e 165 euro a seconda dei vari livelli di confort e visibilità degli spalti. Qui il dettaglio dei prezzi per ogni singolo biglietto.

F1 GP ITALIA 2023: SCONTI E AGEVOLAZIONI

Possibile anche usufruire di alcuni sconti e agevolazioni. Innanzitutto per i bambini da 0 a 11 anni, che approfittano dell'ingresso circolare prato gratuito ma pagano invece, seppur con un corposo sconto, l'accesso e il posto a sedere in tutte le tribune numerate. Da segnalare anche lo sconto speciale per i soci ACI, che possono acquistare l'abbonamento dei tre giorni a 210 euro (invece che 351) in tribuna 21D Laterale Parabolica, o a 300 euro (invece che 501) in tribuna 12 Ascari III. Qui il dettaglio dei prezzi e degli sconti disponibili.

F1 GP ITALIA 2023: IL PROGRAMMA COMPLETO DEL WEEKEND

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

09:55-10:40 | FIA FORMULA 3 (PROVE LIBERE)

11:05-11:50 | FIA FORMULA 2 (PROVE LIBERE)

13:30-14:30 | FORMULA 1 (PROVE LIBERE 1)

15:05-15:35 | FIA FORMULA 3 (QUALIFICHE)

16:00-16:30 | FIA FORMULA 2 (QUALIFICHE)

17:00-18:00 | FORMULA 1 (PROVE LIBERE 2)

18:35-19:20 | PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP (PROVE LIBERE)

SABATO 2 SETTEMBRE

09:35-10:20 | FIA FORMULA 3 (SPRINT RACE)

11:05-11:35 | PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP (QUALIFICHE)

12:30-13:30 | FORMULA 1 (PROVE LIBERE 3)

14:15-15:05 | FIA FORMULA 2 (SPRINT RACE)

16:00-17:00 | FIA FORMULA 1 (QUALIFICHE)

DOMENICA 3 SETTEMBRE

8:20-09:10 | FIA FORMULA 3 (GARA)

10:00-11:05 | FIA FORMULA 2 (GARA)

11:55-12:30 | PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP (GARA)

15:00-17:00 | FORMULA 1 (GARA)

F1 2023 E SICUREZZA: COSA NON SI PUÒ PORTARE IN PISTA

Interessante è tutta la normativa legata alla sicurezza e al mantenimento dell’ordine pubblico in autodromo, perché implica una serie di divieti a cui tutte le persone che si recheranno in circuito saranno obbligati ad attenersi. Così, secondo il regolamento della vendita dei biglietti siglato da Fia, F1 e Autodromo Nazionale di Monza, è esplicitamente proibito l’ingresso con:

Animali, ad eccezione dei cani da assistenza registrati.

Bottiglie, lattine, recipienti di vetro, cibi e bevande acquistati fuori dall’autodromo.

Sostanze illegali o qualsiasi articolo che potrebbe essere usato o interpretato come un’arma (dunque coltelli, oggetti a lama, fuochi d’artificio, fumogeni, spray per la protezione personale, bombolette spray in lamiera, trombette da stadio, vuvuzela, fischietti, razzi, armi da fuoco, munizioni, armi o oggetti pericolosi, droghe, veleni).

Droni o attrezzature simili, disturbatori telefonici, radio scanner, walkie-talkie, laser, bastoni per selfie.

Biciclette, pattini a rotelle, skateboard, scooter.

Oggetti di natura politica, religiosa o di altra natura simile o recanti slogan o messaggi offensivi.

Altri oggetti che, a discrezione del Promoter dell’evento, potrebbero essere usati per sabotare o danneggiare proprietà.

Da notare che, al netto degli inevitabili divieti circa l’utilizzo di armi e sostanze illegali, dopo le polemiche della passata stagione non c'è più alcun riferimento al divieto di introduzione di power bank per ricaricare gli smartphone, che dunque dovrebbero essere regolarmente ammessi.

F1 GP ITALIA 2023: È CONSENT ITO FARE FOTO E VIDEO?

Altra questione di interesse per il pubblico di appassionati è quella relativa alla possibilità di scattare foto e di registrare video alle monoposto in pista. La risposta è affermativa, ma occorre fare dei distinguo: le registrazioni di video non sono consentite e, dunque, è vietato l’ingresso in autodromo con apparecchiature professionali a ciò destinate; è invece consentito l’ingresso di macchine fotografiche, telefoni cellulari, smartphone, tablet e altri dispositivi di comunicazione personale che permettano di scattare e archiviare fotografie o brevi filmati, purché le immagini siano utilizzate solo per scopi personali e privati.

AUTODROMO NAZIONALE MONZA: I PARCHEGGI PER CHI ARRIVA IN AUTO E LE NAVETTE

Non sarà possibile accedere in autodromo con il proprio mezzo privato, auto o moto che sia. Intorno al circuito ci sono però vari parcheggi gestiti dalla società pubblica Monza Mobilità, che hanno un costo variabile a seconda della vicinanza con gli ingressi in pista e prevedono in alcuni casi anche un servizio navetta specifico. Per la sola giornata di domenica, ad esempio, si va dai 55€ del parcheggio Gold ai 27.50€ dei parcheggi Viola P1 e P2, passando per i 33€ dei parcheggi Blu P1, Blu P2, Blu P3, Arancione P1 Ospedale e i 44€ del parcheggio Arancione P1 Maestoso. Il servizio navetta prevede tre diverse linee:

Navetta Blu (attiva da venerdì 01 a domenica 03 dalle 7:00 alle 21:00, parte dal parcheggio Blu nella zona dello Stadio di Monza in viale Stucchi/Tognini e arriva al Parco su viale Cavriga angolo viale Mirabello) inclusa nel prezzo del biglietto per il parcheggio Blu.

(attiva da venerdì 01 a domenica 03 dalle 7:00 alle 21:00, parte dal parcheggio Blu nella zona dello Stadio di Monza in viale Stucchi/Tognini e arriva al Parco su viale Cavriga angolo viale Mirabello) inclusa nel prezzo del biglietto per il parcheggio Blu. Navetta Viola (attiva da sabato 02 a domenica 03 dalle 7:00 alle 21:00, parte da via Grigna, a metà strada tra i due parcheggi viola e arriva in via Monte Grappa, Vedano al Lambro) inclusa nel prezzo del biglietto per il parcheggio Viola.

(attiva da sabato 02 a domenica 03 dalle 7:00 alle 21:00, parte da via Grigna, a metà strada tra i due parcheggi viola e arriva in via Monte Grappa, Vedano al Lambro) inclusa nel prezzo del biglietto per il parcheggio Viola. Navetta Nera (attiva da venerdì 01 a domenica 03 dalle 7:00 alle 21:00, parte dalla Stazione ferroviaria di Monza in piazza Castello e arriva al Parco su viale Cavriga angolo viale Mirabello).

Le navette sono a disposizione anche di coloro che non hanno acquistato il parcheggio a un costo di 5€ per il servizio di andata e ritorno.

GP ITALIA 2023: ARRIVARE A MONZA CON I MEZZI PUBBLICI

Non manca ovviamente la possibilità di raggiungere l'autodromo con i mezzi pubblici:

Treno/Autobus - La stazione di Monza, posta sulla linea Milano-Chiasso, si trova in via Caduti del Lavoro e rappresenta il principale nodo ferroviario dell'area brianzola. La stazione è a 6.6 km dall'autodromo, raggiungibile in autobus o ovviamente a piedi. I collegamenti consigliati sono il bus 204 che parte da Corso Milano (vicino alla stazione) e porta all'ingresso A di Vedano al Labro, o il bus 221 che sempre da Corso Milano arriva all'ingresso B di Biassono Santa Maria delle Selve, o la già citata (vedi scheda precedente) Navetta Nera. In alternativa, specialmente per coloro che partissero da Milano, c'è la possibilità di prendere la linea M1 della metropolitana milanese, scendere alla fermata Sesto 1° Maggio FS e da lì prendere l'autobus Z221 che ferma a Monza. Per contattare la stazione di Monza il telefono è +39 039 323465.

- La stazione di Monza, posta sulla linea Milano-Chiasso, si trova in via Caduti del Lavoro e rappresenta il principale nodo ferroviario dell'area brianzola. La stazione è a 6.6 km dall'autodromo, raggiungibile in autobus o ovviamente a piedi. I collegamenti consigliati sono il bus 204 che parte da Corso Milano (vicino alla stazione) e porta all'ingresso A di Vedano al Labro, o il bus 221 che sempre da Corso Milano arriva all'ingresso B di Biassono Santa Maria delle Selve, o la già citata (vedi scheda precedente) Navetta Nera. In alternativa, specialmente per coloro che partissero da Milano, c'è la possibilità di prendere la linea M1 della metropolitana milanese, scendere alla fermata Sesto 1° Maggio FS e da lì prendere l'autobus Z221 che ferma a Monza. Per contattare la stazione di Monza il telefono è +39 039 323465. Aereo - Per chi arrivasse invece in aereo, gli aeroporti più vicini sono quelli di Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio: in tutti e tre i casi è possibile prenotare il servizio minibus privato Alimonza (info e prenotazioni: Tel. 039 3908983 – 039 322306).

LE INFO SUL CIRCUITO: APP MONZA 100

Per ulteriori informazioni si consiglia di scaricare l'app Monza 100, disponibile per iOS e Android su App Store e Google Play, con le indicazioni per muoversi facilmente in circuito e i principali punti di interesse della pista, tra cui ingressi, tribune, parcheggi, toilette e punti ristoro.

GREEN PASS, TAMPONI, MASCHERINA E CHECK-IN: LE PROCEDURE COVID-19 PER IL GP ITALIA 2023

Infine, il 2023 segna il ritorno alla normalità per quanto concerne le procedure Covid-19: non sarà dunque necessario indossare la mascherina, effettuare tamponi, dimostrare di essere vaccinati e osservare la distanza interpersonale.

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/08/2023