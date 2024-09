F1 GP Italia 2024, le pagelle di Monza

Le pagelle della quindicesima gara dell'anno: il Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc sopra a tutti: bravo a tenere le gomme vive per tre quarti di gara! Norris sprecone, Piastri beffato, Sainz scudiero ideale. In difficoltà i piloti Mercedes e Red Bul. Di seguito i voti di tutti e 20 i piloti impegnati a Monza.

CHARLES LECLERC - VOTO 10 - Se avesse sognato un bis così a Monza si sarebbe svegliato tutto sudato. Far durare 37 giri le Hard? Disney diceva: se puoi sognarlo, puoi farlo. E lui oggi l'ha fatto. Perfetto.

OSCAR PIASTRI - VOTO 9 - Al via è stato perfetto, beffando Norris e andandogli via sul passo. Oggi meritava la vittoria, peccato che qualcuno s'è inventato una strategia migliore della sua. Avrà altre occasioni.

LANDO NORRIS - VOTO 6 - Se vuole vincere il mondiale deve smetterla di commettere così tanti errori. Al primo giro si fa beffare, di nuovo; poi sbaglia pit e strategie. Unica buona notizia il +8 su Verstappen.

CARLOS SAINZ - VOTO 8 - La strategia a una sosta era pensata per lui, ma non ha funzionato perché si è fermato troppo tardi). Bravo comunque a far perdere a Piastri quei secondi utili per il trionfo di Leclerc.

LEWIS HAMILTON - VOTO 7 - La marea rossa domani sarà il suo pubblico, intanto si prende un quinto posto che, visti i valori delle auto di questo weekend, è persino positivo. Buona partenza, gara lineare.

MAX VERSTAPPEN - VOTO 7 - Vista la Red Bull che guida oggi, non si può certo cosiderare che il sesto posto sia un brutto risultato. Lui prova a variare la strategia, ma oggi non ce n'è, come da troppe gare ormai.

GEORGE RUSSELL - VOTO 5 - Sbaglia in partenza dove dalla terza casella finisce addirittura settimo, poi innesca una lotta con Perez che lo vede vincitore, ma non riuscirà più a risalire la classifica. Deludente.

SERGIO PEREZ - VOTO 6 - La macchina è quella che è al momento, quarta forza, lui ci prova a tenere dietro Russell ma è una lotta impari. Incassa comunque sempre troppi secondi da Verstappen, una costante.

KEVIN MAGNUSSEN - VOTO 7,5 - Nonostante la penalità per il contatto con Gasly, arriva decimo, nono sul traguardo. Peccato che i due punti di penalità sulla patente lo portano a zero e salterà il prossimo GP

I voti degli altri

ALEXANDER ALBON - VOTO 7 - Nono è un ottimo risultato, su una pista che si addice alla Williams.

FERNANDO ALONSO - VOTO 6 - Fuori dai 10 per poco, ormai si attende solo la (possibile) era Newey.

FRANCO COLAPINTO - VOTO 8 - L'esordio in Formula 1 è stra-positivo. 12° senza errori. Bravo!

DANIEL RICCIARDO - VOTO 6 - 12° o 13° cambia poco. Doppia penalità e poche soddisfazioni.

ESTEBAN OCON - VOTO 6 - Vince la sfida con Gasly su una pista che il compagno/rivale ama.

PIERRE GASLY - VOTO 5,5 - Non si può giudicarlo per altro, se non per aver perso la sfida con Ocon.

VALTTERI BOTTAS - VOTO 6 - Come per Ocon, lo si può valutare solo per aver preceduto Zhou.

GUANYOU ZHOU - VOTO 5 - Gara anonima e senza grosse velleità. Perde la sfida col compagno Bottas

LANCE STROLL - VOTO 5 - Gara da dimenticare. Fortuna che arriva Baku dove ha dolci ricordi.

NICO HULKENBERG - VOTO 6,5 - Gara rovinata al via non per colpa sua, alla fine 17° è persino buono.

YUKI TSUNODA - VOTO SV - La sua gara finisce presto per un problema tecnico al motore.

Pubblicato da Simone Valtieri, 01/09/2024