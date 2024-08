Andrea Kimi Antonelli guiderà la Mercedes di Lewis Hamilton nelle FP1 del GP Italia a Monza

L’Italia dei motori si appresta ad abbracciare la sua prossima stella: Andrea Kimi Antonelli, giovane prospetto entrato nella scuola Mercedes già all’età di 11 anni per volere del team principal Toto Wolff, sarà al volante della W15 di Lewis Hamilton nelle prime prove libere del GP di Monza del prossimo fine settimana. Una decisione che era già nell’aria da settimane e che il manager austriaco ha confermato ai microfoni Sky al termine del GP d’Olanda. Il talento bolognese, che proprio domenica 25 agosto ha compiuto 18 anni, secondo molte indiscrezioni nel paddock (che Wolff non ha mai davvero smentito) è considerato il favorito numero uno per ottenere il sedile da titolare in Mercedes già a partire dal campionato 2025.

LA CARRIERA Kimi Antonelli è già da tempo considerato uno dei giovani più brillanti della prossima generazione. Dopo il doppio titolo in Formula 4 Italia e Germania del 2022 e la vittoria al debutto in Formula Regional nel 2023, quest’anno il 18enne bolognese ha corso in Formula 2 con il team Prema, pagando un po’ di inesperienza contro piloti ben più maturi e anche le inaspettate difficoltà della sua squadra ad adattarsi alla categoria in seguito al passaggio alle monoposto di nuova generazione che hanno esordito proprio nel 2024. Antonelli è attualmente settimo in classifica generale, con 78 punti di ritardo dal leader Isack Hadjar ma ha già due vittorie all’attivo, ottenute nella gara sprint sul bagnato a Silverstone e nella Feature Race (la corsa lunga

VERSO LA F1 Al netto dei risultati – buoni ma non roboanti, seppur con tutte le giustificazioni del caso – l’addio di Hamilton ha convinto la Mercedes a dare una chance al giovane più brillante della propria cantera. Tanto che, a prescindere dalle prestazioni in F2, già dalla scorsa primavera Toto Wolff ha approntato un programma di test particolarmente intenso con le monoposto di Formula 1 degli anni passati (principalmente la W12 del 2021 e la W13 del 2022) tra Spielberg e Imola, per consentire ad Antonelli di prepararsi fisicamente e mentalmente allo sforzo della F1. Test che culmineranno evidentemente a Monza con la prima partecipazione alle prove libere 1 di un Gran Premio vero e proprio. A tutti gli effetti il preludio dell’annuncio che ci sarà Kimi al fianco di George Russell nel 2025.

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/08/2024