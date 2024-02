Mercedes, le speranze di Schumacher e i piani per Antonelli: "Ampio programma di test"

Dopo lo shock provocato dalla decisione di Lewis Hamilton di trasferirsi alla Ferrari a partire dalla stagione 2025, la Mercedes ha iniziato i suoi ragionamenti sul pilota che dovrà affiancare George Russell a partire dal prossimo anno. La soluzione interna è rappresentata dal giovanissimo Andrea Kimi Antonelli, 18 anni ancora da compiere e al debutto in F2 con Prema, mentre sullo sfondo rimane l'attuale terzo pilota Mick Schumacher.

F2 2024: Kimi Antonelli (Prema)

I PROGRAMMI PER ANTONELLI Sul talento italiano punta molto Toto Wolff e durante quest'anno la Mercedes ha già stilato un programma di test privati per permettergli di iniziare a prendere confidenza con le monoposto di F1. Il regolamento concsente di utilizzare le monoposto vecchie di due anni, così Antonelli potrà già mettersi al volante di una vettura a effetto suolo sviluppata secondo l'attuale regolamento tecnico entrato in vigore proprio nel 2022. Wolff ha spiegato: ''Non accadrà fino alla fine dell'estate, ma eseguiremo con lui un ampio programma di test e poi vedremo se sarà pronto per il 2025 o il 2026. Oppure se si presenterà una situazione diversa''.

SCHUMACHER NEL LIMBO Situazione più complessa quella di Schumacher, rimasto senza sedile in F1 al termine della stagione 2022 e da quest'anno pilota titolare dell'hypercar Alpine nel campionato WEC. L'esperienza con la squadra francese nelle gare endurance non aprirà però le porte a un possibile ritorno in F1 attraverso la scuderia gemella, come ha specificato il boss Bruno Famin: ''Non funzionerebbe affatto. Abbiamo già un pilota di riserva, Jack Doohan. Mick è il pilota di riserva della Mercedes in F1''. Proprio questo ruolo in Mercedes sembrava poter aiutare il tedesco a ritrovare un posto sulla griglia di partenza, un po' come accaduto in precedenza a Nyck De Vries, ma finora nulla si è concretizzato. Un aiuto potrebbe ora arrivare dalla McLaren, quantomeno per partecipare anch'egli a qualche test con vetture F1 con specifiche 2022: ''Se Mick ha bisogno di chilometri per abituarsi di nuovo alla F1, possiamo offrirgli una macchina - ha dichiarato il CEO Zak Brown ad Auto Motor und Sport - Stiamo lavorando a stretto contatto con la Mercedes''.

F1 2023: Toto Wolff e Mick Schumacher

LE SPERANZE DI MICK Lo stesso Schumacher ha parlato della sua attuale situazione, specificando all'agenzia di stampa SID i suoi programmi: ''È stato concordato che guiderò in F1, se necessario e se possibile. Sto seguendo tutto molto da vicino, ma alla fine non posso che consigliarmi nuovamente per un sedile attraverso delle buone prestazioni''. Il figlio del gran Michael era presente nel box della Mercedes durante i recenti test invernali disputati in Bahrain. Ai microfoni di Sky Germania ha aggiunto: ''Sono ovviamente consapevole che il sedile Mercedes di Lewis sarà libero. Sto ancora tenendo d'occhio la F1 e spero che il sogno si avveri di nuovo. Alla fine è importante che anch'io faccia le mie cose e veda in primo piano il mio ruolo di pilota di riserva, e soprattutto il mio ruolo di pilota nel WEC. Se farò una buona prestazione, vedremo dove mi porterà. Sono sicuro che la Mercedes sa cosa posso fare''.

TANTI PRETENDENTI Se l'astro nascente Antonelli può chiudere le porte in faccia a Schumacher in un duello tutto interno alla Mercedes, anche dall'esterno non mancano le minacce alle speranze del tedesco. Considerata la giovane età dell'italiano e la sua poca esperienza, Wolff potrebbe anche puntare a ingaggiare per un anno o due un pilota attualmente già in F1: ''Anche il mercato con i piloti attuali è incredibilmente di valore, perché stanno diventando disponibili persone davvero forti. Lo stiamo esaminando e ci sarà una prima valutazione dopo Melbourne (terzo gran premio della stagione, ndr)'' ha ammesso l'austriaco a Sport am Sonntag. Se per Antonelli è solo una questione di tempo, per Schumacher la possibilità di tornare in F1 appare al momento molto complicata.

Pubblicato da Luca Manacorda, 27/02/2024