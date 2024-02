Mick Schumacher di nuovo sulle orme di papà Michael e con un occhio alla Mercedes

Alla presentazione dell'Alpine A524 che prenderà parte al Mondiale F1 2024 c'era anche Mick Schumacher. Il tedesco era lì nelle vesti di pilota dell'altra vettura svelata oggi dalla casa francese, la hypercar A424 che prenderà parte al campionato FIA WEC. Nonostante il prossimo debutto nelle gare endurance, il figlio del grande Michael non ha chiuso i contatti con la F1, conservando il suo ruolo di pilota di riserva alla Mercedes. Proprio le recenti notizie relative alla scuderia della casa di Stoccarda, spiazzata dalla decisione di Lewis Hamilton di passare alla Ferrari nel 2025, potrebbero aprire scenari insperati per il 25enne.

F1 2023: Mick Schumacher (Mercedes)

FUTURO TUTTO DA SCOPRIRE A margine dell'evento di oggi, Schumacher ha parlato di quanto accaduto negli ultimi giorni, spiegando come lui stesso sia in attesa di possibili notizie: ''Ovviamente penso che sia stato uno shock per tutti, e lo stesso per me. D'altra parte ognuno deve fare ciò che ritiene giusto. Ciò che accadrà nelle prossime settimane deve ancora essere, diciamo, svelato anche per me, quindi sono semplicemente entusiasta di vedere cosa succederà nel futuro''. La Mercedes deve infatti iniziare i ragionamenti su chi mettere al fianco di George Russell a partire dal 2025, stagione che potrebbe anche essere considerata di transizione prima del debutto del nuovo regolamento sui motori previsto nel 2026.

TANTI CANDIDATI La soluzione per il team guidato da Toto Wolff potrebbe essere interna: in rampa di lancio c'è il giovane talento Andrea Kimi Antonelli che quest'anno farà il suo esordio in F2, dopo aver vinto tutto nelle categorie inferiori e aver saltato la tappa intermedia della F3. L'italiano compirà 18 solo il prossimo agosto e il doppio salto in F1 nel 2025 potrebbe essere troppo rapido: Schumacher rappresenta così la seconda soluzione interna, adatta a un periodo di transizione come quello del prossimo anno. I contendenti sono però tanti anche dall'esterno: nel grande mazzo di carte che Wolff può sfogliare ci sono nomi come Fernando Alonso, Alex Albon, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz o Daniel Ricciardo.

SULLE ORME DI PAPA' In attesa che la situazione riguardo la F1 diventi più chiara, Schumacher si appresta a iniziare la nuova avventura nel WEC con grande entusiamo. L'approdo all'Alpine gli ha permesso di tornare su uno dei tanti luoghi che hanno visto papà Michael protagonista, ossia Enstone. La località britannica, base della scuderia francese, era sede della Benetton ai tempi dei primi successi iridati del campione tedesco: ''Essere a Enstone per la prima volta è una sensazione speciale perché ovviamente mio padre ha corso qui, ha vinto un campionato con la Benetton con il motore Renault (stagione 1995, ndr), quindi è un percorso interessante perché mi sembra quasi di fare tutti i passi che ha fatto nel motorsport ed è semplicemente fantastico essere qui''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/02/2024