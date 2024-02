F1, Ufficiale: Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025, farà coppia con Charles Leclerc

Tanto tuonò che piovve. La notizia più chiacchierata del giorno (e degli ultimi anni) è finalmente ufficiale: Lewis Hamilton sarà un pilota della Ferrari a partire dal 2025. A confermarlo sono i comunicati delle scuderie coinvolte: dapprima la Mercedes ha annunciato la decisione del sette volte campione del mondo di esercitare un’opzione a suo favore per liberarsi dal contratto al termine del Mondiale 2024; poi è stata la Scuderia di Maranello, con una nota molto scarna e priva di dichiarazioni o di particolari dettagli, ad annunciare di aver raggiunto l’accordo pluriennale con il pilota inglese.

PARLA HAMILTON “Ho avuto un incredibile storia di 11 anni con la Mercedes – spiega Sir Lewis – e sono davvero orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Questo team fa parte della mia vita dal momento in cui avevo 13 anni, è il luogo dove sono cresciuto e quindi prendere la decisione di andarmene è stata una delle scelte più difficili che abbia mai dovuto fare. Ma è il momento giusto per me di fare questo passo e sono entusiasta di affrontare una nuova sfida. Sarò per sempre grato per l’incredibile sostegno della famiglia Mercedes, specialmente a Toto per la sua amicizia e leadership, e voglio concludere con dei risultati positivi. Sono impegnato al 100% in questa stagione per rendere il mio ultimo anno con le Frecce d’argento un anno da ricordare”.

F1: Lewis Hamilton e Toto Wolff

LE PAROLE DI WOLFF “Il nostro rapporto con Lewis – aggiunge il team principal Toto Wolff – è diventato il più vincente che lo sport abbia mai visto, e questo è qualcosa a cui possiamo guardare con orgoglio. Hamilton sarà sempre una parte importante della storia del motorsport Mercedes. Tuttavia, sapevamo che la nostra partnership sarebbe giunta a una conclusione naturale in qualche momento e quel giorno è ora arrivato. Accettiamo la sua decisione di cercare una nuova sfida e le opportunità per il futuro sono entusiasmanti da contemplare. Ma per ora, abbiamo ancora un campionato da disputare e siamo concentrati sul 2024”.

SAINZ CONFERMA Sui canali social ufficiali, è arrivata anche la breve comunicazione di Carlos Sainz, che ha annunciato in autonomia la separazione dalla Ferrari al termine del Mondiale 2024: “Facendo seguito alle notizie di oggi, la Ferrari e io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/02/2024