Lewis Hamilton in Ferrari? Contatto possibile, l'amore può (finalmente) sbocciare nel 2025

Lewis Hamilton e la Ferrari: la storia di un amore impossibile che, nonostante tante voci e indiscrezioni incontrollate negli ultimi anni, non si è mai davvero concretizzato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera di oggi, ci sarebbe però ancora un’ultima occasione per provare a riallacciare il filo, approfittando dell’imminente scadenza del contratto di Carlos Sainz (fine 2024) e delle difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo. È una suggestione come lo era stata nel 2019 – l’anno a cui risale il fotomontaggio di copertina – e poi ancora nel 2021 e anche nel 2023, quando Hamilton faticava a trovare la quadra per sancire la sua permanenza (all’epoca definita “a vita” considerando l’età non più giovanissima del supercampione inglese) con la Mercedes.

F1 GP Azerbaijan 2023, Baku: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) in conferenza stampa con Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

VERSO IL 2025 Stando alla bomba di mercato, che secondo alcune voci provenienti dall’Inghilterra potrebbe addirittura essere annunciata entro la fine di questa settimana, l’accordo tra Hamilton e la Ferrari si concretizzerebbe dal 2025, con Carlos Sainz e lo stesso Hamilton che dunque inizierebbero l’attuale stagione da separati in casa. Non sarebbe una novità assoluta, visto che situazioni simili sono già successe a Fernando Alonso nel 2006 con la Renault e a Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e allo stesso Sainz prima del via del Mondiale 2020. Lo scoglio potrebbe essere il contratto che il sette volte iridato ha firmato con la Mercedes qualche mese fa, valido per il 2024 e per il 2025, che però potrebbe essere superato soprattutto grazie alla presenza di una possibile clausola di uscita anticipata al termine del primo dei due anni.

F1 2023: Fred Vasseur (Ferrari) e Lewis Hamilton

CON VASSEUR E LECLERC In caso di fumata bianca, Hamilton debutterebbe quindi in Ferrari a quarant'anni compiuti (il 7 gennaio 2025) per fare coppia con Charles Leclerc, il cui rinnovo pluriennale è stato già ufficializzato la scorsa settimana. L'inglese ritroverebbe poi a Maranello il suo ex team principal dai tempi della GP2 (l'attuale Formula 2), Frederic Vasseur: il rapporto con il francese è da sempre ottimo, e il numero uno del muretto Ferrari non ha mai fatto mistero di parlare spesso con Lewis, anche fuori dai weekend di gara. Sarà l’ennesima suggestione o stavolta c’è davvero qualcosa di più? Staremo a vedere.

Pubblicato da Salvo Sardina, 01/02/2024