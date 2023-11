Mercato Ferrari, Horner svela: "Ci sono state conversazioni tra Hamilton ed Elkann"

Il possibile approdo di Lewis Hamilton alla Ferrari è stato uno dei tormentoni nel corso dei primi mesi della stagione 2023. Nonostante le continue smentite dei diretti interessati, le indiscrezioni sulle trattative sono proseguite per mesi, complice il rinnovo del sette volte iridato con la Mercedes che tardava ad arrivare. Solo l'annuncio ufficiale del prolungamento con la scuderia della casa di Stoccarda, arrivato alla vigilia del GP Italia, ha definitivamente spento le voci.

I CONTATTI CON RED BULL Ora, a riaccendere l'interesse su quello che realmente è accaduto nel corso della primavera, è stato nientemeno che Chris Horner. Il team principal della Red Bull, nel corso di un'intervista al Daily Mail, ha parlato dei contatti portati avanti da Hamilton nei mesi in cui non era ancora certo il rinnovo con la Mercedes, svelando inizialmente come il britannico si sia proposto alla scuderia austriaca: ''Abbiamo avuto diverse conversazioni nel corso degli anni sul possibile arrivo di Lewis. Ci hanno contattato alcune volte. Più di recente, all'inizio dell'anno, c'è stata un'indagine per verificare se ci fosse qualche interesse. Ma non riesco a vedere Max e Lewis lavorare insieme. La dinamica non sarebbe giusta. Siamo soddisfatti al 100% di ciò che abbiamo''.

VEDI ANCHE

...E QUELLI CON FERRARI Horner ha poi spiegato quello che è successo tra Hamilton e la Ferrari: ''Lui ha incontrato anche John Elkann. Penso che ci siano state trattative serie. Era intorno al GP Monaco. Ci sono state sicuramente delle discussioni, forse anche con Vasseur, ma sicuramente con Elkann''. Hamilton ha sempre negato i contatti con la Ferrari, insistendo che il ritardo nell'annuncio del rinnovo con Mercedes fosse legato solo alla definizione di alcuni dettagli dell'accordo.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/11/2023