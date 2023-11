Hamilton stufo della W14: "Ancora un paio di gare, poi non ci sarà più e ne sarò felice!"

Dopo un avvio promettente, la Sprint del GP Brasile si è rivelata un incubo per Lewis Hamilton. La sua Mercedes ha sofferto nella gestione delle gomme, mentre in Messico proprio questa era stata la chiave per superare la Ferrari nella lotta per il secondo posto, e nell'ultima parte di gara il sette volte iridato ha potuto fare ben poco per difendersi dagli attacchi di Charles Leclerc e dell'AlphaTauri di Yuki Tsunoda, chiudendo settimo. Oltretutto, la sua W14 pagava una velocità di punta molto bassa che lo ha esposto ancora più facilmente ai sorpassi degli avversari.

ADDIO ATTESO Questo notevole passo indietro rispetto al gran premio di una settimana fa ha molto indispettito Hamilton, che nelle dichiarazioni non ha nascosto la sua frustrazione: ''È stato orribile. Non è stato affatto divertente. Ho lottato contro la macchina fin dall'inizio. Nelle ultime due gare siamo stati entusiasti dei nostri progressi, ed è stato davvero positivo da vedere. Poi arriviamo su un’altra pista e abbiamo il peggior degrado che abbiamo avuto da secoli. Quindi è come se non sapessi cosa aspettarti da questo. Mancano solo un altro paio di gare con questa macchina, poi non ci sarà più e sarò felice! Quest’anno stiamo solo contando i giorni che mancano, cercando di goderci ogni sessione il più possibile''.

ZERO SPERANZE PER IL GP Sulla carta, il GP Brasile di oggi offrirà un'occasione di riscatto per la Mercedes. Hamilton scatterà dalla quinta posizione dietro alle due sorprendenti Aston Martin e potrebbe aspirare quantomeno a un piazzamento sul podio. Il britannico ha però già riposto i sogni di gloria nel cassetto a causa della scarsa velocità di punta della W14 e dell'alto degrado emerso nella Sprint: ''Non vinceremo, questo è sicuro. È frustrante che la macchina sia così com’è… abbiamo una delle auto con più drag. Il nostro fondo non è efficace come forse quello della Red Bull, per esempio, quindi dobbiamo avere un’ala davvero grande e di conseguenza siamo lenti sul rettilineo. Non possiamo usare niente di più piccolo. Questo è uno di quei circuiti che mette a dura prova le gomme, ma quello di oggi è stato il degrado peggiore che penso di aver mai avuto qui. Non riesco a ricordare l'ultima volta che ho avuto un degrado così brutto qui''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/11/2023