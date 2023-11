Mercedes, il problema è l'imprevedibilità. Wolff: "Peggior weekend negli ultimi 13 anni"

Alla vigilia della gara di Interlagos, la Mercedes sembrava l’unica davvero in grado di contrastare la Red Bull per il successo nel GP Brasile. Le buone prestazioni mostrate in Messico e soprattutto la doppietta ottenuta proprio nella tappa di San Paolo nel 2022 avevano alzato il livello delle attese per la W14, che invece è apparsa lenta in rettilineo e disastrosa nella gestione gomme, sia nella Sprint Race di sabato sia nel GP vero e proprio. Un disastro arrivato quasi a sorpresa per il team di Brackley, che evidentemente ha imbroccato la strada di assetto sbagliata nel corso della prima e unica sessione di prove libere del weekend paulista.

F1 GP Brasile 2023, Interlagos: Lewis Hamilton e George Russell (Mercedes AMG F1) in azione durante il GP

PARLA WOLFF “Credo che i weekend con il format sprint – ha spiegato a RacingNews365 il team principal della Mercedes, Toto Wolff – non siano stati il nostro punto di forza. Stiamo lavorando su noi stessi per risolvere i nostri problemi, ma siamo passati dall’essere quasi i più veloci in Messico all’ottavo posto in Brasile. Per me, personalmente, è il weekend peggiore degli ultimi 13 anni. Avevamo anche pensato all’idea di partire dalla pit-lane (come fatto ad Austin dall’Aston Martin, che poi in gara ha mostrato un ritmo convincente, ndr) ma considerando la necessità di massimizzare i punti, probabilmente abbiamo fatto la scelta giusta a partire dalla griglia”.

F1 GP Brasile 2023, Interlagos: Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1) perplesso ai box

HAMILTON STUFO Weekend peggiore degli ultimi 13 anni o meno, anche Lewis Hamilton è apparso quasi sollevato dal sapere che dovrà correre solo altre due gare con questa macchina: “Ne mancano solo due, grazie a Dio”, ha detto il campione inglese ai microfoni di Sky Uk dopo che già al termine della Sprint Race si era espresso in maniera piuttosto dura. “Il GP – ha poi proseguito – non è stato disastroso come la Sprint, in cui avevo le gomme totalmente consumate, quindi sento di aver fatto una gara migliore nel gestire al meglio il degrado. Ma la macchina ha momenti in cui funzione e momenti in cui non va, è inconsistente nel corso del giro. Dobbiamo quindi capire cosa sta succedendo perché siamo lenti nei rettilinei e anche nelle curve. Una gara da dimenticare, ma speriamo di poterne trarre una lezione”.

F1 2023, GP Brasile: Lewis Hamilton (Mercedes)

MACCHINA IMPREVEDIBILE Lewis ha poi spiegato che il vero punto debole della macchina è appunto l’imprevedibilità del comportamento, che varia più volte anche nel corso di un singolo giro. Un problema con cui convivono molte scuderie e che sembra risparmiare soltanto l’invincibile Red Bull di Max Verstappen: “L’auto è imprevedibile, in un weekend sembra buona, in una sessione va forte e poi invece cambia all’improvviso. Sono sicuro che esamineremo tutto e scopriremo che avremmo dovuto fare le cose in modo diverso, ma è difficile quando hai solo una sessione di prove libere. In ogni caso, sono orgoglioso del team e del fatto che siamo comunque venuti qui a fare il nostro lavoro. Tutti possono tenere la testa alta, è quello che dobbiamo continuare a fare. Bisogna spingere e andare avanti”.

