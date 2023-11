Le classifiche virtuali delle Sprint 2023: Verstappen si conferma, Hamilton e Alonso deludono

Con la Sprint del GP Brasile si è disputata la sesta e ultima gara breve del 2023. Un format che continua a piacere poco ai piloti e a dividere le opinioni tra gli appassionati, ma su cui la F1 vuole scommettere ancora, tanto da incrementare sempre di più gli appuntamenti del genere in calendario e valutare l'ìdea di creare un Mondiale Sprint parallelo al tradizionale. Vediamo dunque, mantenendo il punteggio ridotto che premia i primi otto al traguardo, come si sarebbe chiusa la classifica riservata a questo campionato.

VERSTAPPEN E RED BULL SI CONFERMANO, MA... Cominciamo col dire che i titoli ancora una volta sarebbero finiti nelle mani di Max Verstappen e della Red Bull. Anche nelle Sprint, sulla carta più insidiose per chi è abituato a dettare il ritmo con il passare i giri, la superiorità dell'olandese è stata schiacchiante così come quella della vettura austriaca, tanto che Sergio Perez conferma il secondo posto in classifica. In percentuale, però, un po' più di competizione c'è stata visto che il campione del mondo in carica ha vinto il 66% delle gare, lasciando una gioia a testa al compagno di squadra e a Oscar Piastri. Verstappen è comunque salito sul podio di tutte e sei le Sprint, mentre gli altri piloti si sono fermati al massimo ai tre di Perez.

VEDI ANCHE

SCENDONO I VETERANI Scorrendo le posizioni, si nota come rispetto alla classifica del Mondiale chi ha fatto peggio sia la coppia di veterani formata da Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Entrambi perdono quattro posizioni e forse non è un caso che i piloti da più tempo in F1 abbiamo faticato di più con questo format pensato per strizzare l'occhio a un pubblico più giovane. La Ferrari non si è comportata male, conquistando tre podi con Charles Leclerc e Carlos Sainz e issandosi al secondo posto tra i Costruttori. Gare del sabato da dimenticare invece per l'Alfa Romeo, unico team che non ha ottenuto neppure un punto. Qui di seguito le classifiche dei due ''Mondiali Sprint'', per le statistiche complete relative a vittorie, pole e podi vi rimandiamo al nostro articolo con tutte le classifiche della F1 2023.

CLASSIFICA ''MONDIALE SPRINT PILOTI'' 2023

Pos Pilota Team Punti Differenza Pos 1 Max Verstappen Red Bull-Honda 45 0 2 Sergio Perez Red Bull-Honda 25 0 3 Carlos Sainz Ferrari 22 +1 4 Lando Norris McLaren-Mercedes 21 +2 5 Charles Leclerc Ferrari 21 +2 6 George Russell Mercedes 18 +2 7 Lewis Hamilton Mercedes 17 -4 8 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 15 +1 9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 8 -4 10 Pierre Gasly Alpine-Renault 8 0 11 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 6 0 12 Yuki Tsunoda AlphaTauri-Honda 3 +2 13 Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 3 +3 14 Alex Albon Williams-Mercedes 2 -1 15 Esteban Ocon Alpine-Renault 2 +3

Nessun punto per Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Logan Sargeat, Daniel Ricciardo, Liam Lawson e Nyck De Vries

CLASSIFICA ''MONDIALE SPRINT COSTRUTTORI'' 2023

Pos Team Punti Differenza Pos 1 Red Bull-Honda 70 0 2 Ferrari 43 1 3 McLaren-Mercedes 36 1 4 Mercedes 35 -2 5 Aston Martin-Mercedes 14 0 6 Alpine-Renault 10 0 7 AlphaTauri-Honda 3 1 8 Haas-Ferrari 3 2 9 Williams-Mercedes 2 -2 10 Alfa Romeo-Ferrari 0 -1

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/11/2023