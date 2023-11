Sainz e i punti persi a Interlagos: "Abbiamo avuto un problema fin dall'inizio"

La Ferrari non ha saputo approfittare del passo falso Mercedes nel GP Brasile, rimanendo a 20 punti di distacco in classifica

Se la Mercedes a Interlagos ha vissuto ''il peggior weekend degli ultimi 13 anni'', parole di Toto Wolff, la Ferrari non ha fatto molto meglio, sprecando così l'occasione di avvicinarsi sensibilmente al team della casa di Stoccarda nella corsa al secondo posto nel Mondiale Costruttori. Ovviamente il ritiro di Charles Leclerc prima del via del GP Brasile è stato l'episodio più evidenti, ma le prestazioni della SF-23 sono state poco convincenti in tutto l'arco del fine settimana.

PROBLEMA IRRISOLTO Domenica il bilancio del Cavallino Rampante è stato salvato dal sesto posto di Carlos Sainz, risultato che ha permesso di recuperare una manciata di punti sulla Mercedes, distante ora 20 lunghezze. La domenica dello spagnolo non è stata semplice, con una doppia partenza non ottimale che lo ha lasciato in mezzo al traffico nella prima parte di gara e condizionata da un problema alla frizione che lo ha perseguitato per tutti e tre i giorni: ''È stato lo stesso di sabato e di ogni singola partenza che ho fatto questo weekend. Quindi sono molto deluso perché ovviamente ci è costato alcuni punti. Abbiamo avuto un problema fin dall’inizio delle prove. Non siamo stati in grado di metterlo a punto e adattarlo alla pista e abbiamo faticato molto con le partenze e sì, è un peccato''.

OCCASIONE PERSA Il weekend di Interlagos ha un po' rimescolato i valori in pista rispetto alle ultime gare, con Ferrari e Mercedes in calo e l'Aston Martin rinata alle spalle delle certezze Red Bull e McLaren. Sainz ammette che per il team di Maranello sia stata un'occasione sprecata, anche se le forze in campo erano piuttosto chiare: ''È un peccato perché penso che con Charles in gara sarebbe stata una grande opportunità per togliere punti alla Mercedes questo fine settimana. Il ritmo della macchina non era eccezionale. Aston, McLaren e Red Bull erano un po’ davanti e non potevamo lottare molto con loro. Ma sì, penso che sia un'occasione persa''.

ALTRO INCONVENIENTE A completare un weekend difficile, Sainz ha dovuto affrontare un altro problema con il cambio: ''Sì, abbiamo avuto un problema persistente con il cambio al volante, l'abbiamo già avuto prima, ma non era un grosso problema di affidabilità''. Per la Ferrari rimangono due gran premi per cercare di ricucire i 20 punti che la separano dalla Mercedes.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/11/2023