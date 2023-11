F1 GP Brasile 2023, LIVE Prove Libere 1: Verstappen-Perez, Red Bull al comando

LIVE INTERLAGOS F1 La Formula 1 torna in pista per il terzo weekend consecutivo: in Brasile, sul mitico circuito di Interlagos, si disputa infatti il terz'ultimo appuntamento della stagione 2023, nonché l'ultimo con il format F1 Sprint. Max Verstappen riparte ovviamente da grande favorito per quello che sarebbe il successo numero 17 della sua indimenticabile annata, ma Mercedes, Ferrari e McLaren rilanciano la sfida al campione del mondo per interrompere il filotto di vittorie. Chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Brasile 2023.

Prove libere 1 GP del Brasile 2023 in corso, segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.

15.54 - Intanto Yuki Tsunoda, che è il primo ad aver montato un nuovo treno di gomme Medium, si prende la leadership: 1:12.802 per il giapponese dell'AlphaTauri.

15.53 - Situazione di relativa calma adesso in pista: solo Hamilton, Albon, Stroll, Bottas, Sargeant, Tsunoda e Zhou sono attualmente fuori dai box.

15.51 - Balzo in avanti per Leclerc, che si mete in quinta piazza con 544 millesimi di ritardo da Verstappen (che non è ancora tornato in pista dopo i primi 7 giri con le Hard).

15.49 - Foratura alla posteriore sinistra per Fernando Alonso, che torna ai box lentamente dopo essere stato avvisato del pericolo dal suo ingegnere di pista. Lo spagnolo intanto è scivolato in settima posizione, alle spalle anche della Haas di Hulkenberg.

15.47 - Le Mercedes si sono avvicinate alle due Red Bull: Russell si prende il terzo posto ma con soli 66 millesimi di gap da Verstappen, mentre Hamilton è quarto a 3 decimi. Il giovane inglese vuole ripetere la spettacolare prima vittoria in carriera ottenuta proprio 12 mesi fa sulla pista di San Paolo?

15.45 - Verstappen è tornato ai box per farsi sistemare il sedile. In effetti attorno alla Red Bull numero 1 c'è una certa agitazione per sistemare quanto più in fretta possibile, visto il poco tempo a disposizione prima del parco chiuso.

15.43 - Intanto Carlos Sainz, che si trova in 12esima posizione, si rende protagonista di uno spettacolare controllo della sua Ferrari SF-23 in uscita dall'ultima curva.

15.42 - Anche Albon e Sargeant scendono in pista con gomme Hard: questo significa che tutti e 20 i piloti hanno usato le Pirelli ''bianche'' in questa prima fase della sessione.

15.40 - Intanto Perez si avvicina notevolmente al compagno di squadra: Checo è secondo, a 25 millesimi da Verstappen. Terzo posto per Fernando Alonso, che però paga 7 decimi dalla coppia Red Bull al vertice.

15.38 - Verstappen si è lamentato per il sedile, che flette in maniera non usuale. Il suo ingegnere di pista, Lambiase, lo tranquillizza: ''Sì, ne siamo a conoscenza ma non è un problema per la tua sicurezza. Puoi restare in pista''.

15.36 - Migliora anche Charles Leclerc, che si prende la seconda piazza a un secondo da Verstappen. Che, nel frattempo, ha abbassato ancora notevolmente il ritmo portandosi sull'1:13.138.

15.35 - Verstappen è subito decisamente più veloce del compagno Perez, che al primo tentativo paga un secondo di gap.

15.33 - Ovviamente Verstappen è anche il primo a segnare un tempo cronometrato: 1:13.950 per il pilota olandese, che ha iniziato il lavoro con gomme Hard (le stesse usate anche da tutti gli altri 18 piloti scesi in pista in questi primi minuti).

15.30 - Semaforo verde e si va! Via alle prime prove libere del weekend del GP Brasile 2023 con Max Verstappen che per primo scende in pista.

🟢 FP1 GREEN LIGHT 🟢



The 2023 Sao Paulo Grand Prix weekend is GOOOO! #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/f9TvsOq791 — Formula 1 (@F1) November 3, 2023

15.28 - Due minuti al via di questa prima ora di prove del weekend. Il fatto che sia anche l'unica probabilmente è evidente dal fatto che ci sono già una decina di auto in colonna davanti all'uscita dei box per iniziare in fretta l'attività di giornata...

15.25 - Questione meteo: sopra Interlagos ci sono delle nuvole ma c'è anche tantissimo vento che potrebbe condizionare l'andamento delle macchine in pista. 43 gradi la temperatura dell'asfalto, 30 l'aria con umidità al 53%.

15.20 - Iniziamo dalle gomme: in questo fine settimana, la Pirelli porta in pista le tre mescole mediane del lotto, la C2 Hard, la C3 Medium e la C4 Soft. Dunque, rispetto a Città del Messico, avremo pneumatici di uno step più duri:

15.15 - Buon pomeriggio a tutti voi, cari lettori di MotorBox! Siamo in diretta per il terzo weekend di fila, stavolta per raccontarvi il weekend del GP Brasile 2023. Pronti per seguire insieme a noi la prima (e unica) sessione di prove libere del weekend di Interlagos?