Gli ascolti tv del GP Brasile 2023

Se l'ennesima prima fila ottenuta da Charles Leclerc poteva rappresentare un buon lancio per il GP Brasile, la prematura uscita di scena del monegasco ha sicuramente spento gli entusiasmi dei tifosi della Ferrari. E così la gara di Interlagos, nonostante la diretta in orario preserale e la differita in prima serata, non ha ottenuto ascolti tv che si discostano particolarmente dal trend non entusiasmante degli ultimi gran premi.

I NUMERI Partendo dalla diretta criptata delle 18, abbiamo solo il dato di Sky Sport F1 che si attesta su 453.000 spettatori, per il 2,9% di share. Numeri di poco superiori a quelli che lo stesso canale aveva totalizzato quattro settimane fa per il GP Qatar, altra gara andata in scena in orario simile. La differita delle 21:30 su Tv8 ha invece raggiunto 921.000 spettatori, per il 4,8% di share. Dati ovviamente in calo rispetto alla diretta del GP Messico della domenica precedente, ma molto simili a quelli del GP Usa trasmesso un'ora più tardi due settimane fa e che arrivò al 5,4% di share.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Il Mondiale di F1 si prende l'ultima pausa prima del gran finale che inizierà con l'atteso GP Las Vegas, gara che andrà in scena quando in Italia sarà mattina presto, con tramissione diretta su Sky Sport e differita su Tv8. Nel prossimo weekend torna invece in azione la MotoGP con il GP Malesia in programma alle 8 del mattino con diretta su SkySport e differita su Tv8 nel primo pomeriggio.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/11/2023