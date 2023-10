Formula 1 GP Brasile 2023, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

È la settimana del GP del Brasile di Formula 1 a Interlagos: gli orari per seguire in TV la gara su Sky, TV8 e NOW, le previsioni meteo e i risultati

GP BRASILE IN TV E dal Messico ci si sposta ancora più a sud, nella torcida brasiliana di San Paolo, dove sono cresciuti fior di campioni di Formula 1 e dove Max Verstappen punta a proseguire la galoppata trionfale di questa stagione. I riflettori saranno però puntati anche su Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e George Russell, impegnati nella tiratissima lotta iridata al secondo posto nella classifica costruttori tra Mercedes e Ferrari.

Gli appassionati delle quattro ruote potranno seguire l'evento in diretta su Sky Sport F1 HD e in streaming su NOW, dalle prove libere alla gara, e per chi non è abbonato a Sky, né dispone del relativo servizio di streaming, c'è la possibilità di seguire i nostri accurati LIVE su Motorbox, che vi accompagneranno minuto per minuto da prima dello spegnimento dei semafori fino a dopo la bandiera a scacchi. Infine, c'è la possibilità di vedere le sessioni principali in differita su TV8 al canale 8 del digitale terrestre.

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: la partenza della gara

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD E WEB SU MOTORBOX.COM

Venerdì 3 novembre

Prove libere 1: 15.30 – 16.30 (Live MotorBox dalle ore 15.15)

Qualifiche: 19.00 – 20.00 (Live MotorBox dalle ore 18.45)

Sabato 4 novembre

Sprint Shootout: 15.00 – 15.44 (Live MotorBox dalle ore 14.45)

Sprint: 19.30 – 20.30 (Live MotorBox dalle ore 19.15)

Domenica 5 novembre

Gara: 18.00 (Live MotorBox dalle ore 17.45)

COME SEGUIRE LA FORMULA 1 IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Venerdì 3 novembre

Qualifiche: 22.00 (differita)

Sabato 4 novembre

Sprint Shootout 21.30 (differita)

Sprint: 22.15 (differita)

Domenica 5 novembre

Gara: 21.30 (differita)

TUTTO SUL GP DEL BRASILE 2023

F1 GP Brasile 2022, Interlagos: la partenza della Sprint Race

Nella versione attuale la pista di Interlagos debutta nel Mondiale di Formula 1 nel 1990, sebbene su una diversa e più lunga configurazione fu protagonista già tra il 1973 e il 1980 di sette appuntamenti iridati. Lungo 4.309 metri, il Carlos Pace è una delle piste più corte del mondiale, con tempi sul giro inferiori ai 70'' (solo in Austria ci si mette di meno) e domenica i piloti dovranno affrontare 71 giri per un totale di 305,909 km. Se il record in gara appartiene a Valtteri Bottas e supera di poco i 70'' di cui sopra, con il finlandese della Mercedes che nel 2018 portò a casa il fast lap in 1'10''540, in qualifica, invece, il primato assoluto appartiene a Lewis Hamilton, che per scattare dalla pole nello stesso anno dovette fermare i cronometri sull'1'07''281. I tempi si sono alzati di qualche secondo con le auto di ultima generazione. Per dare un riferimento, lo scorso anno la pole fu conquistata a sorpresa da Kevin Magnussen su Haas in 1:11.674, ma il miglior tempo della sessione fu stabilito da Carlos Sainz in Q2 in 1:10.890. Nel 2021, invece, con pista più asciutta, Max Verstappen siglò un interessante 1:08.372 con la Red Bull.

Testo. Di seguito i dettagli da weather.com*.

Venerdì 3 novembre: temperature: max 29°, min 20°; temporali sparsi, precipitazioni 80, umidità 70%, vento 24 km/h.

Sabato 4 novembre: temperature: max 27°, min 14°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 60%, vento 23 km/h.

Domenica 5 novembre: temperature: max 22°, min 14°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 10%, umidità 69%, vento 23 km/h.

*I dati saranno aggiornati con maggiore precisione nei giorni precedenti all'evento

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/10/2023