L'amarezza di Massa: "Nessun invito per andare a Interlagos"

Il brasiliano non sarà presente alla gara di casa, probabilmente per via della sua battaglia legale per il titolo 2008

La battaglia legale di Felipe Massa per ottenere il titolo mondiale 2008, incentrata sulla richiesta di annullamento del GP Singapore di quella stagione macchiato dal celebre Crashgate escogitato dalla Renault, al momento sta portando più conseguenze negative che positive per l'ex pilota della Ferrari. La FIA non sembra voler dare ascolto alle sue richieste e nei suioi confronti sta montando anche un certo ostracismo, come confermato dal diretto interessato.

NIENTE BRASILE Proprio ieri è ricorso il 15esimo anniversario del clamoroso GP Brasile 2008 che vide Massa campione del mondo per pochi istanti, ossia fino a quando Lewis Hamilton non transitò sotto alla bandiera a scacchi in una posizione sufficiente per scavalcare in classifica generale il brasiliano. Eppure in questo weekend Felipe non sarà presente al circuito di Interlagos: ''L'unica cosa che so è che la F1 mi ha chiesto di non partecipare al weekend di Monza - ha spiegato ad Autosport - Per quanto riguarda il Brasile non è stata aperta alcuna discussione. Penso che andrei lì solo come ambasciatore, ma voglio rispettare la situazione legale al punto da non andare a Interlagos''.

FELIPE IGNORATO Gli avvocati di Massa nelle scorse settimane hanno provato a coinvolgere addirittura Hamilton, per una battaglia che avrebbe come risultato finale quello di togliergli il primo dei suoi sette titoli iridati. Da parte di F1 e FIA invece si è passati dal temporeggiare all'ignorare direttamente il brasiliano, il quale riguardo questo weekend in cui il Circus sarà di scena a Interlagos ha poi specificato: ''Comunque non ho ricevuto nessun invito, quindi non credo che dovrei essere lì''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/11/2023