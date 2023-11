Helmut Marko, una carezza in un pugno per Sergio Perez

Dopo le voci su un ipotetico scambio di sedile tra i due che hanno movimentato i giorni precedenti il weekend del GP Brasile, Fernando Alonso e Sergio Perez si sono ritrovati a duellare in pista a Interlagos. La lotta tra i due per la conquista del terzo gradino del podio ha infiammato l'ultima parte di gara e si è conclusa con lo spagnolo che al photofinish ha avuto la meglio sul messicano, dopo che quest'ultimo era riuscito a superarlo nel corso del penultimo giro dopo un lungo inseguimento.

IL PUGNO Il commento più atteso su quanto avvenuto in pista era sicuramente quello di Helmut Marko, sempre piuttosto severo con i suoi piloti. Il consigliere della Red Bull ai microfoni di Sky Germania ha sottolineato l'errore commesso da Perez nel difendersi da Alonso all'inizio dell'ultimo giro, iniziato in terza posizione: ''Col senno di poi si è sempre più intelligenti, ma l'errore è stato che non è uscito correttamente da curva 3. Inoltre ha fatto solo un piccolo movimento sul rettilineo di partenza verso curva 1''. Proprio l'uscita dalla S di Senna non proprio impeccabile ha fatto sì che Alonso potesse sfruttare al meglio il DRS per attaccare e superare il messicano sul rettilineo che porta alla staccata di curva 4 di Interlagos.

LA CAREZZA Nonostante questa sbavatura dal peso specifico notevole, Marko ha voluto però specificare di essere soddisfatto di quanto fatto da Perez in Brasile. Il podio nella Sprint e il quarto posto in gara hanno rafforzato il suo secondo posto nel Mondiale Piloti, obiettivo fondamentale da ottenere per garantirsi la permanenza in Red Bull: ''Dopo Austin, il ritmo è stato giusto sia in qualifica che in gara. Ora abbiamo un vantaggio su Hamilton di oltre 30 punti. Ora dovrebbe funzionare per il secondo posto'' ha dichiarato l'austriaco. Perez ha ora 32 punti di vantaggio su Lewis Hamilton quando mancano solo due gran premi al termine della stagione, mentre le gare Sprint sono terminate con quella disputata sabato a Interlagos.

Pubblicato da Luca Manacorda, 06/11/2023