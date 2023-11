Come frena una F1 a San Paolo? I segreti del GP del Brasile con Brembo

SAN PAOLO, VENTESIMA TAPPA Il terz'ultimo appuntamento del mondiale di Formula 1 2023 sarà ufficialmente denominato Gran Premio di San Paolo, ma in passato è sempre stato noto come Gran Premio del Brasile, sulla pista di Interlagos. Al di là di mere questioni organizzative, proseguirà la lotta iridata per il secondo posto sia nella classifica piloti, dove Lewis Hamilton (Mercedes) prosegue il suo inseguimento su Sergio Perez, (Red Bull), sia in quello costruttori, dove è stavolta Mercedes la preda, inseguita dalla Ferrari a soli 22 punti. Chi meglio di Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia della Formula 1, può introdurci nel weekend paulista? Ecco tutto ciò che dovete sapere sul circuito che ospiterà il GP di San Paolo questa domenica, di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del tracciato brasiliano. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI INTERLAGOS

La carta d'identità della pista

Terza gara consecutiva nel continente americano per la Formula 1. Dopo Usa e Messico è la volta del Brasile con il GP di São Paulo. Secondo i tecnici Brembo l’impianto sudamericano rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3. Il layout dell’Autódromo José Carlos Pace è contrassegnato da saliscendi importanti e da rettilinei piuttosto corti, come dimostra la velocità massima, nell’ordine dei 330 km/h. Le vetture presentano un alto carico aerodinamico per affrontare al meglio i frequenti cambi di direzione, ma i freni risultano comunque importanti per effettuare sorpassi in staccata.

Categoria di frenata : Medium (3 su 5)

: Medium (3 su 5) Tempo speso in frenata : 17%

: 17% Lunghezza circuito 4.309 metri

4.309 metri Numero di giri : 71

: 71 Numero di frenate : 6

: 6 Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.

Tutte le frenate

Fisichella fenomenale al GP Brasile 2003

Vent’anni fa a Interlagos, Giancarlo Fisichella realizzò un’impresa leggendaria: partendo dalla ottava casella dello schieramento di partenza riuscì a vincere il GP con 945 millesimi di vantaggio su Kimi Raikkonen. Dopo 8 giri il pilota romano era penultimo e al 19° giro era addirittura l’ultimo dei piloti ancora in pista. Da lì iniziò la sua rimonta fino a passare al comando prima dell’interruzione della gara per un incidente. Per il pilota romano fu la prima vittoria in Formula 1 mentre per la Jordan fu l’ultima della sua storia. La scuderia inglese ha conquistato 4 GP con 3 piloti differenti, 2 diverse marche di motori e altrettante di pneumatici. L’unico elemento in comune a tutti e quattro i successi è stato l’utilizzo dei componenti frenanti Brembo, anche se le pinze del 2003 erano sicuramente più evolute rispetto a quelle in uso nel 1998 quando Jordan ha conquistato il suo primo GP.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: la Ferrari SF-23 di Charles Leclerc | Foto: Brembo

Durante ogni giro dell’Autódromo José Carlos Pace i freni vengono utilizzati 7 volte per un totale di 12 secondi e rotti, equivalenti al 17 per cento dell’intera gara. Le due frenate più potenti e più lunghe in termini di metri percorsi sono localizzate nelle prime 4 curve dopo il via, ma frenate superiori ai 2 decimi e 3 decimi si trovano pure alle curve 8 e 10. I valori del carico del pedale del freno oscillano parecchio, dai 142 kg della Juncao (curva 12) ai 35 kg della Subida dos Boxes (curva 14), curvone veloce che risulta fondamentale per portare velocità fino al traguardo. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota esercita un carico totale sul pedale del freno di poco meno di 50 tonnellate, molto meno del GP Messico ma più del GP Las Vegas.

La Ferrari al GP d'Austria 2023, by Brembo

La frenata più impegnativa*

Delle 7 frenate dell’Autódromo José Carlos Pace 3 sono classificate dai tecnici Brembo come impegnative per i freni, 2 sono di media difficoltà e le restanti 2 sono light. La più impegnativa in assoluto è quella alla prima curva perché le monoposto arrivano a 328 km/h e i piloti frenano per 2,53 secondi durante i quali percorrono 132 metri. Per raggiungere i 117 km/h necessari per impostare la curva i piloti sono chiamati ad un carico sul pedale del freno di 136 kg e subiscono una decelerazione di 4,5 g.*​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa del circuito

I consigli per i gamers

Affrontare senza problemi la esse in discesa del GP di São Paulo nel videogioco Formula 1 non è semplicissimo. Dopo aver portato la monoposto sul lato destro della pista si pinza forte sui freni poco prima del cartello dei 50 metri, iniziando a spostarla all’interno. Bisogna però salire sul cordolo solo negli ultimi metri quando si è già in quarta marcia. Non abbiate fretta di spalancare il gas per non compromettere la successiva sequenza di curve.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/11/2023