Temporale spaventoso a Interlagos: tribuna scoperchiata, fotografo "quasi decapitato"

L'impressionante temporale giunto su San Paolo nei minuti finali delle qualifiche del GP Brasile non ha solo costretto a interrompere anticipatamente la sessione, ma ha anche provocato notevoli disagi al pubblico presente sulle tribune. La perturbazione ha portato con sé enormi nuvoloni neri che hanno fatto calare l'oscurità sul circuito di Interlagos, a cui si sono poi aggiunti tanta pioggia e forti raffiche di vento che all'aeroporto della metropoli brasiliana hanno toccato i 104 km/h.

What a scary 10 minutes on track! A grandstand roof collapsed at the last corner and nearly got decapitated by falling debris! #F1 #Formula1 #BrazilianGP pic.twitter.com/dWvkpgVweO — Andy Hone (@andyhone) November 3, 2023

TRAGEDIA SFIORATA Proprio le folate hanno fatto sì che si sfiorasse la tragedia. Una delle tribune presenti vicino alla curva Juncao è stata scoperchiata dal vento e la tensostruttura in alcuni punti è crollata, mettendo a rischio l'incolumità delle persone. A raccontare bene cosa è successo in quei momenti è stato Andy Hone, storico fotografo di F1, che sui social ha scritto: ''10 minuti spaventosi in pista! Il tetto di una tribuna è crollato all'ultima curva e sono stato quasi decapitato dalla caduta dei detriti!''.

Here’s the video of the grandstand roof collapsing at the circuit 😱



Gusts of 104 km/h were recorded at the airport, as per @sdietzf1.



We hope everyone is safe 🙏 #F1 #BrazilGPpic.twitter.com/5BuNTjNX0y — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) November 3, 2023

IMMAGINI SPAVENTOSE Sui social network sono molti i video e le foto che riportano gli attimi di paura vissuti in quei frangenti. Il tutto è accaduto immediatamente dopo la fine della Q3, chiusa in anticipo da una bandiera rossa esposta proprio per via del maltempo. La F1 ha così pagato a caro prezzo il ritardo di 15' con cui le qualifiche hanno preso il via, dopo che la direzione gara ha chiesto ai commissari una pulizia extra di cordoli e pista dopo alcuni problemi riscontrati nel corso delle FP1. Dopo lo spavento di ieri, il resto del weekend del GP Brasile non dovrebbe riservare ulteriori disagi meteo, con le previsioni che riportano cieli prevalentemente sereni e temperature superiori ai 20 gradi.

Muitos raios e relâmpagos em Interlagos. Teto da Arquibancada Porto Seguro CAIU. Tava lá se susto grande! pic.twitter.com/yi0WC8Y1h8 — Raldney Alves (@alvesraldney) November 3, 2023

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/11/2023