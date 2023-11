F1 GP Brasile 2023, Diretta LIVE Sprint Shootout

LIVE INTERLAGOS F1 La Formula 1 torna in pista per il terzo weekend consecutivo: in Brasile, sul mitico circuito di Interlagos, si disputa infatti il terz'ultimo appuntamento della stagione 2023, nonché l'ultimo con il format F1 Sprint. Max Verstappen riparte ovviamente da grande favorito per quello che sarebbe il successo numero 17 della sua indimenticabile annata, ma Mercedes, Ferrari e McLaren rilanciano la sfida al campione del mondo per interrompere il filotto di vittorie. Chi avrà la meglio? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Brasile 2023.

