Tsunoda furente con Hamilton, ma si trattava di Gasly

La Q1 delle qualifiche del GP Brasile si è chiusa con un risultato deludente per l'AlphaTauri, reduce dall'ottimo weekend di Città del Messico. Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo sono stati eliminati con il sedicesimo e diciassettesimo tempo, facendo meglio solo delle due Alfa Romeo e di Logan Sargeant. Un risultato accolto con grande rabbia dal pilota giapponese, arrabbiatosi molto con Lewis Hamilton.

SCAMBIO DI PILOTI Motivo della rabbia di Tsunoda una chiusura ricevuta all'uscita dalla pitlane, con l'AlphaTauri arrivata a sfiorare il guardrail esterno. Il giapponese, celebre per i suo team radio coloriti, si è lamentato con il muretto box: ''Penalità, quella è una penalità! Lewis Hamilton. Lewis Hamilton!''. Le sue parole hanno lasciato perplessi i telespettatori, dato che la regia internazionale non ha mandato in onda alcun incontro ravvicinato tra i due piloti. Dalle immagini onboard di Tsunoda si vede invece che è Pierre Gasly a fare quella manovra ai suoi danni: resta piuttosto inspiegabile come sia possibile che il giapponese abbia scambiato l'Alpine di colore blu-rosa con la Mercedes tutta nera.

EPISODI CONTROVERSI Anche oggi in corsia box si sono vissuti diversi momenti di tensione. Lo stesso Gasly è stato ostacolato in maniera analoga da George Russell sempre nel corso della Q1 ed è a sua volta sotto investigazione assieme ad Esteban Ocon per il suo posizionamento in uscita dalla corsia box che ha finito per ostacolare Max Verstappen. Sia il pilota della Mercedes sia i due dell'Alpine sono poi stati retrocessi di due posizioni sulla griglia di partenza.

