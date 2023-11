Ocon infuriato con Alonso dopo lo scontro: "Fottuto idiota!"

Nella Sprint del GP Brasile dello scorso anno Esteban Ocon e Fernando Alonso furono protagonisti di un duello senza esclusione di colpi, nonostante i due fossero compagni di squadra all'Alpine, terminato con un contatto che compromise il risultato di entrambi. Lo scontro in pista costò punti e denaro al team francese, che richiamò severamente i suoi piloti minacciandone il licenziamento. L'episodio di Interlagos fu solo l'ultimo di una convivenza sempre piuttosto difficile, dove non erano mancati altri duelli accesi e team radio piuttosto pepati nei confronti l'uno dell'altro. La scarsa simpatia reciproca è rimasta anche ora che Alonso è passato all'Aston Martin e una conferma si è avuta oggi sempre sul circuito di San Paolo, nel corso della prima eliminatoria della Sprint Shootout.

SCONTRO PESANTE Negli istanti finali della SQ1, Ocon e Alonso si sono scontrati in curva 3. Un contatto decisamente pesante che ha mandato il francese contro le barriere, mentre lo spagnolo è potuto rientrare ai box ma non è poi riuscito a prendere parte alla successiva SQ2. Ocon, arrabbiato anche per essere stato il primo degli eliminati, non si è risparmiato via radio, bollando come ''fottuto idiota'' l'ex compagno di squadra. Le immagini onboard non aiutano a chiarire le responsabilità: Ocon perde leggermente il controllo della vettura mentre percorre ad alta velocità la normale traiettoria, mentre Alonso che avanzava lentamente all'esterno sembra non lasciare troppo spazio al francese.

PILOTI CONVOCATI La direzione gara ha convocato i due protagonisti dell'incidente che verranno ascoltati al termine della Shootout per definire eventuali responsabilità. Nelle prime dichiarazioni a caldo Alonso è apparso molto più cauto rispetto ad Ocon: ''Sono cose che possono capitare'' ha commentato laconico con lo spagnolo. Ancora furente Ocon che invece ha preferito non rilasciare interviste.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/11/2023