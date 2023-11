Qualifiche GP Brasile, Vasseur se la prende con la posizione del box Ferrari

La decisiva Q3 delle qualifiche del GP Brasile si è trasformata in una corsa contro il tempo per il realizzare la miglior prestazione prima che uno spaventoso temporale si abbattesse sul circuito di Interlagos. L'arrivo della perturbazione è esattamente coinciso con l'unico giro lanciato che i piloti hanno avuto a disposizione, così chi è partito per primo ha potuto godere di condizioni leggermente migliori rispetto agli ultimi, già alla prese con raffiche di vento e prime gocce di pioggia.

POSIZIONE DETERMINANTE Si spiega così l'improvvisa rinascita dell'Aston Martin che si è presa tutta la seconda fila, ma anche i risultati deludenti di Carlos Sainz e Sergio Perez classificatisi rispettivamente ottavo e nono. Peggio di loro solo Oscar Piastri che si è girato in testacoda, proprio a causa delle prime gocce di pioggia. Lo spagnolo della Ferrari ha sottolineato come la posizione in pista sia stata determinante ai fini del suo risultato: ''Ero ottavo in coda e mi sono qualificato ottavo. Chi partiva nono e decimo si è qualificato dietro di me. Quindi era chiaro che più tardi si andava, più la pista era lenta e non era l’ideale''.

VEDI ANCHE

FERRARI SFAVORITA Il team principal Fred Vasseur ha sottolineato come il team di Maranello non abbia potuto fare molto per evitare che Sainz partisse così indietro: ''La posizione del nostro box nella pit lane ha giocato contro di noi in Q3 poiché abbiamo trovato un'intera coda di vetture davanti a noi e questo ha reso la vita più difficile ai nostri piloti quando si trattava di gestire la temperatura delle gomme''. Le posizioni dei garage vengono stabilite in base alla classifica Costruttori della stagione precedente, con le scuderie migliori posizionate nei primi box dopo l'ingresso nella pitlane, e dunque la Ferrari era il team situato più lontano dall'uscita della corsia box dopo la Red Bull campione in carica. Per lo stesso motivo, l'Aston Martin classificasi settima lo scorso anno ha potuto mandare in pista per primi i suoi due piloti, approfittando dell'eliminazione tra Q1 e Q2 delle altre scuderie con una posizione più favorevole.

BRAVO LECLERC In questa situazione sono stati ancora più bravi Max Verstappen e Charles Leclerc a conquistare la prima fila. L'olandese è entrato in pista per quarto, il monegasco per sesto.Vasseur ha sottolineato: ''Tutti hanno effettuato un solo rodaggio, ma Charles è stato molto bravo a gestire la sua vettura e ad assicurarsi una partenza in prima fila. Il fatto che non pensasse di aver fatto un buon giro mentre tagliava il traguardo la dice lunga su quanto fosse difficile guidare in queste condizioni''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 04/11/2023