Vasseur dopo il GP Brasile: "Avevamo puntato tutto sulla gara, risultato più che deludente"

Frederic Vasseur è il volto della delusione al termine del GP del Brasile che si è concluso con un deludente sesto posto di Carlos Sainz e con un ancora più deludente ritiro per Charles Leclerc già nel giro di formazione. Soprattutto con la macchina del monegasco, che partiva dalla seconda casella in griglia, la Ferrari aveva infatti scelto di sacrificare la gara sprint per puntare tutto sul GP vero e proprio, ma il problema tecnico che ha mandato Leclerc contro il muro ha vanificato la strategia di tutto il fine settimana. “Il risultato? È più che deludente – ha spiegato il team principal di Maranello ai microfoni Sky – perché avevamo puntato tutto sulla gara, avevamo utilizzato un set di gomme usate in qualifiche per conservare le Soft nuove in gara, ma per un problema tecnico non siamo neanche riusciti a partire. Avremmo fatto la gara con tre set di gomme nuove e questa sarebbe stata un’enorme opportunità per noi”.

F1 GP Brasile 2023, Interlagos: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) dopo l'incidente nel giro di formazione

CHARLES FRUSTRATO “Ovvio che Charles – ha proseguito Vasseur – sia deluso e lo siamo anche noi. Ma è andata come è andata, non è ancora chiaro il motivo per cui è successo e dovremo analizzare a fondo la macchina. Ma ci concentriamo sul prossimo appuntamento perché in Brasile avevamo un passo migliore della Mercedes e avremmo potuto imparare molto dal GP. Il problema tecnico? È stata un’avaria del sistema che governa il motore e che si è spento, ma non sappiamo il motivo. Di certo non è stato un errore del pilota. Parlerò con Charles e sono sicuro che tornerà subito a essere come è sempre stato. Capisco perfettamente la sua reazione (dopo la gara il monegasco ha detto di voler “andare a Lourdes” come rimedio alla sfortuna, ndr) perché ci eravamo concentrati sulla gara lunga ed eravamo in prima fila con una Soft nuova. Poi c’è stato il problema nel giro di formazione e posso immaginare la sua frustrazione, è un agonista ma tra dieci giorni saremo in pista a Las Vegas e faremo del nostro meglio per riprendere la Mercedes”.

F1 GP Brasile 2023, Interlagos: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari) scherza con Bernie Ecclestone

SAINZ A 50 SECONDI Non è mancato poi un commento alla prestazione di Sainz, che al contrario di Leclerc però non aveva conservato gomme Soft fresche e alla fine è arrivato al traguardo con 50 secondi di gap da Verstappen: “Sicuramente è un gap enorme, ma quando parti dietro fai tutti i giri mezzo secondo più lento di chi sta davanti, quindi il divario inevitabilmente aumenta. Ovviamente non avevamo il passo di Verstappen, ma i 50 secondi non sono rappresentativi. Con Charles saremmo partiti davanti e in aria pulita sicuramente saremmo stati più veloci”. Ultima chiosa sulla possibilità di cambiare il motore in vista delle ultime due gare della stagione: “Se non ci sono problemi alla power unit non ha senso incassare la penalità. Non credo che si tratti di un problema meccanico al motore”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 06/11/2023