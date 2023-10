Gli ascolti tv del GP Stati Uniti 2023

Non decollano gli ascolti della gara di Austin, nonostante l'orario serale e una Ferrari in pole position

La stagione 2023 di F1 sembra ormai avere poco da dire anche a livello di ascolti tv. Il GP Stati Uniti poteva contare sulla trasmissione in orario serale italiano, su una griglia di partenza con Max Verstappen solo sesto e sulla Ferrari di Charles Leclerc in pole position, ma nonostante queste premesse favorevoli il numero di telespettatori è rimasto decisamente basso.

I NUMERI Partendo dalla diretta delle 21 sui canali SkySport, sono stati 756.000 gli spettatori per il 3,8% di share. Numeri del tutto analoghi per la differita trasmessa da Tv8 e iniziata alle 22:30 quando la bandiera a scacchi non era ancora stata sventolata. Nonostante la quasi contemporaneità anche qui ci si è fermati a 756.000 spettatori, per uno share del 5,4%. Si tratta di numeri in calo rispetto al precedente GP Qatar, trasmesso sempre in orari serali anche se leggermente più presto.

PROSSIMI APPUNTAMENTI Il prossimo fine settimana è ancora ricco di appuntamenti di motorsport. La F1 disputerà il GP Messico, anche questo in programma alle 21 ora italiana ma che godrà della doppia diretta tv con trasmissione contemporanea sui canali SkySport e su Tv8. La MotoGP, invece, completerà un trittico di gare ad Est con il GP Thailandia: in questo caso la diretta della classe principale alle 9 del mattino sarà solo su SkySport, con differita su Tv8 alle 12, prima dell'appuntamento in diretta con la Superbike di scena a Jerez de la Frontera per la tappa finale della stagione 2023.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/10/2023