Aston Martin, un venerdì da incubo: "Useremo questo weekend come test"

È stato disputato appena il programma del venerdì ad Austin, ma in casa Aston Martin regna già la rassegnazione. In un weekend con format Sprint la prima giornata ha un'importanza particolare e al team di proprietà di Lawrence Stroll è andato tutto storto fin dall'unica sessione di prove libere: Lance Stroll ha completato appena 5 giri, mentre anche Fernando Alonso ha messo assieme troppi pochi chilometri indicativi per testare le novità portate in pista. Le conseguenze si sono viste poi in qualifica, con entrambe le monoposto eliminate nella Q1 per la prima volta in stagione.

MACCHINA TROPPO LENTA A rallentare le Aston Martin sono stati in particolare problemi di surriscaldamento ai freni anteriori che hanno ostacolato il lavoro di preparazione nelle FP1. Il risultato è stato presentarsi alle qualifiche con una vettura semplicemente non abbastanza performante per superare il primo taglio, come ha spiegato Stroll: ''Non mi è sembrata una brutta sessione. In realtà mi sentivo come se stessi bene in macchina e anche dopo non aver girato nelle FP1, sentivo di aver preso confidenza con la vettura abbastanza rapidamente, ma non siamo stati abbastanza veloci''. Anche Alonso ritiene di aver completato una buona prestazione: ''Era il massimo. Il giro non è stato l’ideale, soprattutto quello di uscita, il traffico era pessimo. Penso di aver tagliato il traguardo entro un secondo dal limite, quindi ho già iniziato il giro troppo vicino alle vetture davanti e questo non ha aiutato. Ma sembrava ok e il ritmo forse non era abbastanza buono per entrare in Q2''.

UN WEEKEND DI TEST Tempo per raddrizzare il bilancio ce ne sarebbe, visto che oggi si riparte da zero con la Shootout e la gara Sprint e domani ci sarà un gran premio che permette di recuperare posizioni, ma dalle parole di Alonso traspare un'evidente rassegnazione: ''Dovremmo tornare indietro e ripetere la giornata completamente, cominciando dal mattino. Abbiamo avuto una sessione terribile, Lance non ha completato nessun giro, io ho fatto solo sei o sette giri di qualità con un nuovo pacchetto. Troppe le incognite sul funzionamento del pacchetto e della nuova vettura. Penso che siamo andati un po’ alla cieca in qualifica e ovviamente vediamo il risultato. Per ora non possiamo fare niente, siamo in parco chiuso. Utilizziamo questo fine settimana come test anche per il prossimo anno, anche se saranno dolorose vediamo cosa possiamo imparare nelle restanti sessioni''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/10/2023