F1 GP Stati Uniti 2023, Diretta LIVE Qualifiche

LIVE AUSTIN F1 La Formula 1 entra nel vivo della sua fase finale, con ben cinque GP in sei fine settimana. Il primo di questo tour de force vede le monoposto più veloci del mondo sfrecciare sull'apprezzato Circuit of the Americas di Austin, Texas, in un weekend a tutta birra in cui torna per la quinta volta in stagione il format Sprint. Ci saranno sorprese, o sarà sempre il tre volte campione del mondo Max Verstappen - ormai forte della vittoria matematica del titolo Piloti - a dominare la scena? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live minuto per minuto la cronaca in diretta di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti 2023.

Qualifiche GP Usa 2023 live dalle 22.45 di venerdì 20 ottobre. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.