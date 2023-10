F1, luce verde per Daniel Ricciardo: ad Austin il ritorno in pista con l'AlphaTauri

L’infortunio alla mano sinistra è solo un brutto ricordo per Daniel Ricciardo: la Scuderia AlphaTauri ha infatti ufficializzato che il forte pilota australiano tornerà regolarmente al proprio posto nel weekend di Austin. Un fine settimana comunque impegnativo per il 34enne, il cui fisico sarà messo sotto stress dal format Sprint che prevede una sola sessione di prove libere, due qualifiche e due gare, di cui una “breve” di soli 100 km al sabato. Ricciardo sarà dunque di nuovo al volante dell’AT04 dopo aver saltato cinque GP in cui è stato sostituito dalla riserva Liam Lawson.

F1 GP Olanda 2023, Zandvoort: Daniel Ricciardo (Scuderia AlphaTauri) dolorante dopo l'incidente

PARLA RICCIARDO “È bello – spiega Ricciardo nella nota ufficiale del team – tornare in pista. La mia mano va molto meglio e le prove al simulatore sono state un modo utile per valutarne le condizioni. Avevo già provato nella settimana prima del Qatar, ma avevo sentito di non essere al massimo del potenziale. Per questo ho passato altro tempo in Inghilterra a lavorare al simulatore fino al momento in cui ho sentito di essere pronto. Complessivamente il mio corpo sta bene visto che ho continuato ad allenarmi, seppur senza riuscire a usare la mano e il braccio sinistro per un po’”.

F1 GP Singapore 2023, Marina Bay: Daniel Ricciardo (Scuderia AlphaTauri) sorridente nel paddock

IL RITORNO IN PISTA “Guardare le gare – ha aggiunto l’australiano ex Red Bull, Renault e McLaren – è stato frustrante perché ero arrivato al punto in cui mi sentivo davvero pronto per ricominciare a correre e invece ho partecipato soltanto a due eventi prima di un nuovo stop. Ma devo dire che il tempo è passato in fretta, la macchina è cresciuta un po’ da quando l’ho guidata l’ultima volta e il simulatore mi ha aiutato a farmi un’idea dei cambiamenti. Chiaramente sarà solo in pista che capirò al meglio cosa è cambiato, ma ho sentito dei commenti positivi e non vedo l’ora di toccarli con mano”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/10/2023