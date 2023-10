Ferrari, Vasseur commenta la pole di Leclerc: "Felice per Charles, ma stiamo calmi"

È la Ferrari che non t’aspetti, quella che su una pista in teoria non troppo dissimile da Suzuka – il serpentone di curve nel primo settore di Austin è per ispirato a quello del tracciato giapponese – torna molto competitiva e centra la pole position con Charles Leclerc. Il weekend del GP degli Stati Uniti inizia dunque nel migliore dei modi per il Cavallino e per il team principal Frederic Vasseur, che però ha subito avvertito i tifosi di non avere alcuna indicazione su come si comporterà la SF-23 sui long run in gara.

F1 GP Stati Uniti 2023, Austin: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) esulta per la pole position

PARLA VASSEUR “È una buona posizione di partenza per domani – ha detto il manager francese ai microfoni di Sky – ma non un risultato perché i punti si fanno la domenica. La pole comunque è un successo e sono contento per Charles, si tratta di un bel ritorno. Era importante per lui fare bene in questo weekend e questo è il miglior modo per preparare il GP, anche se sappiamo che sarà lungo e difficile. In ogni caso, una buona pietra miliare per il team. McLaren e Mercedes sono dietro? Sì, siamo in lotta con loro e anche Carlos (quarto in griglia, ndr) ha una buona posizione di partenza. Senza dubbio possiamo essere soddisfatti delle qualifiche di oggi, le sessioni sono andate molto bene”.

GP Stati Uniti 2023, Charles Leclerc (Ferrari)

VEDI ANCHE

RESTARE CALMI Insomma, se la pole position non svolta la stagione, è comunque piacevole partire davanti. Senza però montarsi la testa: “Il primo settore dipende molto da curva-1 e noi lì siamo molto veloci. Poi era anche questione di gestire le gomme per avere un buon equilibrio di performance tra il primo e l’ultimo settore e nel complesso siamo stati competitivi in tutto il giro. Ma adesso dobbiamo stare calmi perché parliamo comunque di centesimi di differenza e di Verstappen che ha avuto il suo tempo cancellato. La situazione non è cambiata da una settimana all’altra, siamo in buone condizioni ma dovremo anche vedere come riusciremo a gestire lo stint in gara”.

F1 GP Stati Uniti 2023, Austin: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

RITMO GARA “Andiamo un po’ alla cieca – ha poi aggiunto Vasseur – perché non abbiamo fatto alcuna simulazione sulla lunga distanza e, anzi, il long run più lungo è stato di due giri consecutivi, per cui sarà difficile avere un quadro chiaro prima della gara. Però la situazione è la stessa per tutti, ci sarà un reset totale per domenica e dobbiamo tenere a mente anche che sabato c’è la sprint race, che sarà il miglior modo per preparare il GP, perché comunque sarà lì che faremo un lungo stint. Intanto però questo è un buon risultato”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 21/10/2023