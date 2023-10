Red Bull a stelle e strisce: la spettacolare livrea per Austin

Sarà una RB19 dai colori inediti quella che vedremo in pista ad Austin questo fine settimana. La Red Bull ha infatti scelto una speciale livrea tra quelle inviate dai fan per l'iniziativa Make Your Mark che prevede di realizzare le grafiche per i tre appuntamenti negli Stati Uniti della stagione 2023 di F1.

Texas style ⭐️ How the RB19 will look in Austin 📸 #F1 pic.twitter.com/IvMtzwo5kv — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 18, 2023

DOPPIETTA DEI GAUCHOS Dopo il debutto caratterizzato da tre strisce colorate per la tappa di Miami (foto sotto), per il GP Usa la Red Bull sfoggerà i colori della bandiera texana e relativa stella solitaria. La livrea è stata realizzata da Franco Cavallone, un grafico argentino di 39 anni che ha avuto la meglio su oltre 2000 partecipanti. Per lui, oltre alla soddisfazione di vincere la competizione, anche l'onore di assistere al weekend di Austin come ospite della Red Bull: ''Il momento in cui mi è stato detto che avevo vinto è stata una montagna russa di emozioni, ero così felice!'' ha dichiarato. Curiosamente, anche per la gara in Florida era stato scelta la proposta di un argentino: ''Ricordo che quando ho scoperto Make Your Mark per la prima volta, stavo guardando la seconda sessione di prove libere del GP di Miami e ho scoperto che la livrea Oracle Red Bull Racing era stata disegnata da un tifoso argentino come me'' ha raccontato Cavallone.

I COMPLIMENTI DI HORNER A complimentarsi con il vincitore del contest è stato il team principal Chris Horner, il quale ha ricordato come la prima esperienza in quel di Miami abbia anche portato fortuna alla Red Bull: ''Penso che Franco abbia fatto un ottimo lavoro e la macchina sembra incredibile, mettendo in mostra i colori e la cultura texana. Non capita tutti i giorni di rilasciare una livrea unica, quindi è ancora più speciale che sia stata disegnata dai nostri fan. La nostra fame di vittorie continua per il resto della stagione, quindi speriamo che questa livrea sia vincente quanto quella di Miami, che ha visto Max e Checo finire sui due gradini più alti del podio''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/10/2023