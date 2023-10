Ferrari, Vasseur non si nasconde: "Rimpianti? Sì, abbiamo compromesso la gara di Leclerc"

Un weekend iniziato nel migliore dei modi si è concluso con una grande delusione per la Ferrari. E il rammarico è tutto nel volto del team principal Frederic Vasseur: dopo la splendida pole position conquistata da Charles Leclerc nel venerdì di Austin e il podio nella Sprint Race, la gara “lunga” ha infatti visto il monegasco retrocedere dalla prima casella in griglia al sesto posto al traguardo, con Carlos Sainz solo quarto. Un risultato negativo, condizionato in maniera probabilmente determinante dalla scelta strategica sbagliata che ha portato Leclerc a fermarsi soltanto una volta ai box per il cambio gomme, perdendo ritmo rispetto a tutti i rivali d’alta classifica.

F1 GP Stati Uniti 2023, Austin: la partenza della gara

PARLA VASSEUR “Rimpianti? Certo – ha detto Vasseur ai microfoni Sky dopo la bandiera a scacchi – perché quando parti dalla pole non puoi essere contento di un quarto e un sesto posto. Dalla parte di Carlos è andato tutto piuttosto bene, abbiamo finito a quattro secondi da Norris e penso che la gara sia stata gestita correttamente. Dalla parte di Charles, invece, abbiamo seguito la direzione di una sola sosta e chiaramente non è stata la scelta giusta. Abbiamo compromesso la sua gara con questa strategia. Ne avevamo discusso, non abbiamo preso la decisione all’improvviso al muretto, ma probabilmente i dati che avevamo non erano i migliori. Gli altri hanno deciso con cognizione per le due soste mentre noi no. Dobbiamo migliorare quest’aspetto relativo alle previsioni”.

F1 GP Stati Uniti 2023, Austin: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in azione

GARA COMPROMESSA “Quando abbiamo optato per un solo cambio gomme la strategia è stata eseguita bene – ha aggiunto il manager francese – abbiamo anche chiesto a Leclerc di far passare Carlos in modo da non perdere tempo ed è grazie a questo che è riuscito a stare davanti a Russell. Ma non possiamo essere contenti di questo, bisogna avere un quadro più chiaro delle strategie possibili prima della gara e su questo abbiamo fallito. Eravamo indecisi tra una e due soste e non è stata la scelta giusta. Charles aveva sofferto nella Sprint nel gestire le gomme? Sì, ma aveva fiducia di poter fare un lavoro migliore e onestamente così è stato. La strategia non è stata buona ma la gestione gomme è andata bene, Charles ha amministrato bene le Hard in condizioni non semplici. La tattica non era ideale, ma la gestione gomme è stata buona. È sempre facile fare decidere la tattica a posteriori”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 22/10/2023