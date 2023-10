Come frena una F1 ad Austin? I segreti del GP degli Stati Uniti con Brembo

È ora di conoscere i segreti del Circuit of the Americas! Scopriamo come si guida e si frena sul tracciato texano grazie ai dati Brembo

STATI UNITI, DICIOTTESIMA TAPPA Con i titoli mondiali già assegnati, si fa incandescente la lotta per il secondo posto tra i costruttori, con Mercedes, Ferrari, Aston Martin e McLaren - in rigoroso ordine di classifica - a giocarsi ognuna le proprie carte. Lewis Hamilton, tra l'altro, è ancora in lizza per raggiungere ''Checo'' Perez al secondo posto tra i piloti, dietro all'inarrivabile Max Verstappen. Per vincere sarà inevitabile non farsi ingannare dalle mille insidie di una pista spettacolare come il COTA di Austin. Per arrivare preparati non resta che spulciare bene i dati messi a disposizione per tutti i team dalla Brembo - l'azienda italiana che fornisce gli impianti frenanti a quasi tutta la griglia della Formula 1. Ecco tutti i segreti del circuito che ospiterà il GP degli Stati Uniti questa domenica, di seguito troverete la carta d'identità, i dati delle frenate principali e un focus video sulla frenata più severa di Austin. Buona lettura!

I SEGRETI DEL CIRCUITO DI AUSTIN

La carta d'identità della pista

Secondo dei tre round stagionali negli Usa per la Formula 1, a dimostrazione di un interesse in continua crescita in questo Paese. Secondo i tecnici Brembo il Circuit of the Americas rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, lo stesso del Miami International Autodrome e della pista di Las Vegas. Ad aprile, quando il COTA ha ospitato la MotoGP, diversi piloti si sono lamentati per le condizioni dell’asfalto, sottolineando le differenza di aderenza tra varie parti della pista. Per le monoposto le conseguenze potrebbero essere minori, ma molto dipenderà dalle condizioni meteo: nel 2015, causa diluvio innescato dall’uragano Patricia, le qualifiche slittarono alla domenica mattina.

Categoria di frenata : Medium (3 su 5)

: Medium (3 su 5) Tempo speso in frenata : 18%

: 18% Lunghezza circuito 5.513 metri

5.513 metri Numero di giri : 56

: 56 Numero di frenate : 11

: 11 Le tre curve più impegnative: curva 12, curva 11 e curva 01.

Tutte le frenate

In USA ci si diverte e si lavora

All’interno dell’impianto, in prossimità delle curve 19 e 20, l’anno prossimo verrà inaugurato un luna park con 27 attrazioni, fra cui numerose montagne russe ritenute tra le più adrenaliniche al mondo. Le decelerazioni sono simili a quelle delle supercar più veloci al mondo, molte delle quali impiegano i dischi carboceramici e le pinze monoblocco Brembo. Dal 2009 Brembo è presente in Nord America con una sede e un centro di ricerca e sviluppo a Plymouth, nel Michigan. La presenza Brembo comprende anche un plant per la lavorazione dei dischi e uno per l’assemblaggio delle pinze a Homer, a fianco del quale nel 2015 è stata edificata una gigantesca fonderia di ghisa, così da offrire alle Case automobilistiche un processo di produzione dedicato e completamente integrato.

F1 GP Austria 2023, Red Bull Ring: la partenza della Sprint Race | Foto: Brembo

Al Circuit of the Americas i piloti di Formula 1 utilizzano i freni 11 volte, lo stesso numero dei piloti di moto. È l’unico elemento che accomuna le due categorie regine del motorsport perché i freni delle MotoGP sono in funzione per 36 secondi al giro, a fronte dei nemmeno 17 secondi delle auto, complice la possibilità di scaricare la potenza frenante sulle quattro ruote. Dalla partenza alla bandiera a scacchi ciascun pilota dovrebbe esercitare un carico totale di poco meno di 59 tonnellate sul pedale del freno, quasi 17 tonnellate in più del GP Miami. La pista della Florida però presenta solo 3 frenate da oltre 80 kg di carico rispetto alle 8 staccate del tracciato di Austin, incluse tutte quelle dalla curva 10 alla curva 13 comprese.

Dischi dei freni Brembo F1 2023

La frenata più impegnativa*

Delle 11 frenate del GP Usa 4 sono considerate altamente impegnative per i freni, 4 sono mediamente impegnative e le restanti 3 sono light. La più dura è quella alla curva 12 con le monoposto che passano da 316 km/h a 86 km/h in 2,78 secondi durante i quali percorrono 128 metri. I piloti sono soggetti a 4,4 g di decelerazione ed esercitano un carico sul pedale di 131 kg.

*​In copertina il video dedicato alla frenata più impegnativa del circuito

Poster Ferrari energia dissipata by Brembo

I consigli per i gamers

Per affrontare nel modo corretto la curva 12 del Circuit of the Americas nel videogioco Formula 1 è necessaria un po’ di esperienza, per non arrivare corti: la frenata va iniziata poco prima di superare il cartello dei 100 metri. Si scala fino in terza marcia e si inserisce l’auto in curva, approfittando anche del cordolo. Occhi agli specchietti perché i rivali potrebbero tentare il sorpasso ma non esagerate riaprendo il gas per non finire sul verde in uscita.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/10/2023