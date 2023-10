Ferrari, Vasseur dopo la Sprint: "Soft scelta giusta, Verstappen? Aggressivo al via..."

Non è particolarmente soddisfatto, Frederic Vasseur, al termine della Sprint Race del GP degli Stati Uniti. Non tanto per il risultato finale, che vede Charles Leclerc al terzo posto con Carlos Sainz sesto, quanto piuttosto per il ritmo gara deficitario dei suoi: la SF-23, almeno nelle condizioni di gomme e benzina della garetta da 100 km, è sembrata inferiore anche alla Mercedes, oltre che (come si prevedeva) alla dominante Red Bull di Max Verstappen. L’olandese però scatterà solo sesto in gara, e quindi gli scenari per il GP – dove ci saranno anche le strategie da considerare – potrebbero anche cambiare sensibilmente rispetto alla Sprint.

F1 GP Stati Uniti 2023, Austin: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

PARLA FRED Di sicuro, è questo quello che spera il team principal della Ferrari, intervenuto dopo la bandiera a scacchi ai microfoni Sky: “Sarà una bella sfida, ma Max partirà sesto e se vorremo vincere dovremo tenerlo dietro. Bisognerà avere un passo migliore di quello mostrato oggi, ma non ho ancora parlato con Charles e solo dopo il debriefing capiremo a fondo cosa è successo in gara. Dobbiamo valutare cosa è accaduto anche a Carlos, che ha sofferto un po’ a metà stint ma poi è andato bene nella fase finale. Però abbiamo una buona velocità di punta e ad esempio siamo riusciti a difenderci dalla Mercedes anche se Russell alla fine era più rapido. Sappiamo di avere minore carico aerodinamico, la situazione è questa ed è stata una nostra scelta. Adesso dovremo gestire il pacchetto che abbiamo cercando di sfruttarlo al meglio. Non è un dramma, anzi potrebbe anche rivelarsi una buona opzione per la gara”.

F1 GP Stati Uniti 2023, Austin: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) in lotta con Lando Norris (McLaren F1 Team)

GOMME SOFT Non è mancata poi un’analisi della scelta di far partire Sainz con le Soft, in modo da valutare altre opzioni per la gara di domenica: “Ne avevamo parlato in mattinata, penso che fosse importante per noi avere una buona interpretazione in vista del GP, dato che avevamo le macchine su due diverse strategie. Non avevamo prova le Soft ed era quindi l’unica occasione per farlo e credo che sia stata una buona scelta. Soddisfatto? No, avremmo potuto fare un lavoro migliore ma penso che questa sia stata la miglior preparazione possibile per la gara. Partiremo dalla pole ed era importante avere una buona lettura della situazione gomme e delle diverse opzioni strategiche. Verstappen? È stato aggressivo al via, non so se troppo aggressivo, ma comunque Charles ha dovuto tagliare la linea bianca e poi anche l’uscita dei box. Ma anche Lewis è uscito di pista quando ha superato Leclerc. Non so se è sotto indagine o meno, ma è andato più che largo, decisamente oltre il limite. Comunque noi abbiamo una buona velocità di punta ed è una buona posizione di partenza per difendere o attaccare”.

