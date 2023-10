Red Bull, Marko nega di essere vicino alla pensione: "Non decide Mr. Horner"

Helmut Marko smentisce le indiscrezioni secondo cui sarebbe ormai in uscita dalla Red Bull dopo essere entrato in contrasto con il team principal Christian Horner e con il nuovo amministratore delegato Oliver Mintzlaff. “Come mi sento alla vigilia del GP degli Stati Uniti? Bene – ha spiegato l’ottantenne ex pilota ai giornalisti del quotidiano Osterreich durante un evento a Graz che si è svolto nella giornata di martedì – al contrario di quanto dicono alcune voci. Devo dare un dispiacere ai catastrofisti”.

F1 2023: Chirs Horner ed Helmut Marko (Red Bull)

VOCI INFONDATE “Non ho idea da dove arrivino certe indiscrezioni – ha poi proseguito Marko, che nelle scorse settimane è finito al centro delle polemiche per dei commenti su Sergio Perez che sono risultati razzisti nei confronti dei popoli sudamericani e messo in evidente disagio la Red Bull – e di sicuro non ci sono summit in programma questa settimana (per discutere del futuro, come si era ipotizzato nei giorni scorsi, ndr). Sono tutte speculazioni, come l’ultima riguardo a Perez… Non c’è nessun ultimatum su di lui. Forse stiamo semplicemente vincendo troppo, quindi ci sono tante storie incredibili che circolano. Io ho un contratto fino alla fine della prossima stagione e deciderò io quando sarà finita. Non Mister Horner, per esempio”.

VEDI ANCHE

F1 2023, GP Qatar: Helmut Marko festeggia Max Verstappen

IL DOPO MATESCHITZ Che sia ormai vicina l’età pensionabile non è comunque un mistero, visto che nel 2023 Marko ha compiuto 80 anni. Il deus ex machina del vivaio piloti Red Bull era amico e braccio destro di Dietrich Mateschitz, e ha ammesso che gli scenari sono cambiati dopo la morte dell’ex patron, lo scorso anno: “A causa della nuova organizzazione, tutto è diverso adesso. Le persone cercano di ridefinire la propria autorità. Verstappen è dalla mia parte? Per un verso è rassicurante, perché significa che c’è lealtà e apprezzamento. Sin dalla nostra prima conversazione quando Max aveva 15 anni, abbiamo avuto un rapporto speciale. Adesso guardiamo a Austin, dove speriamo di poter festeggiare domenica la sua vittoria numero 50 in gara”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/10/2023