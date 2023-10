Marko rivendica la sua previsione su Verstappen e ricorda: "Wolff non ne vedeva il talento"

Tra i tanti record detenuti da Max Verstappen c'è quello di pilota più giovane ad aver debuttato in F1, con la Red Bull che lo fece salire al volante di una Toro Rosso quando ancora era minorenne. La scuderia austriaca ci aveva visto lungo con il figlio dell'ex pilota Jos e, ora che le premesse si sono trasformate in solide realtà, si gode i successi del suo pupillo.

LA SVISTA DI WOLFF Il principale artefice del connubio tra la Red Bull e Verstappen è senza dubbio Helmut Marko. L'austriaco fu anche colui che spinse per promuovere l'olandese in ''prima squadra'' nel 2016, con uno scambio di sedili tra lui e il russo Daniil Kvyat che fece molto discutere ma che venne subito premiato con il successo immediato nel GP Spagna. Ora che Verstappen è un campione affermato, per l'80enne consulente del team è tempo di togliersi dei sassolini dalle scarpe. A dargli lo spunto sono state delle recenti dichiarazioni del connazionale Gerhard Berger, il quale ha affermato che l'olandese è ormai migliore anche del suo ex compagno di squadra Ayrton Senna. Quando il giornale austriaco Knut Okresek gli ha riportato le parole dell'ex ferrarista, Marko ha dichiarato: ''All'inizio Gerhard non condivideva la mia euforia per Max. Quando ho pensato per la prima volta a questo paragone con Senna, ha detto 'Basta!' Ma anche il signor Wolff all'epoca disse che non riusciva a vedere il talento e firmò invece Ocon''.

L'ATTACCO A HAMILTON Nel corso della sua intervista, Marko non poteva mancare di punzecchiare anche Lewis Hamilton. Il britannico resta una minaccia per il secondo posto di Sergio Perez nel mondiale, l'ultimo obiettivo rimasto alla Red Bull dominatrice di questa stagione, nonostante l'incidente che lo ha precocemente messo fuori dai giochi al via del GP Qatar. Un episodio che ha visto coinvolto anche il compagno di squadra George Russell e di cui il sette volte iridato si è preso la responsabilità. Marko a riguardo ha detto: ''Ciò che è diverso ora è che Hamilton sta iniziando ad ammettere i suoi errori''. Chiaro il riferimento ai tanti scontri in pista con Verstappen della stagione 2021 e in particolare a quello avvenuto alla curva Copse durante le prime fasi del GP Gran Bretagna, vero spartiacque di quel tesissimo campionato.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/10/2023